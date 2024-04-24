ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников

«Тинькофф» объявляет о запуске первой в мире «Вселенной» ассистентов — ИИ-помощников, которые умеют подстраиваться под запросы человека и давать ему персонализированный ответ с рекомендациями или подборками товаров по самым разным темам и вопросам — от планирования путешествий до обсуждения новинок киноиндустрии. Вселенная ассистентов на старте — это шесть высокотехнологичных ИИ-помощников, которые отличаются друг от друга специальными навыками и сценариями взаимодействия. В отличие от других ИИ-ассистентов, которые обучены решать для пользователя широкий спектр вопросов, каждый ассистент «Вселенной Тинькофф» обучен быстро решать задачи более глубокого уровня именно в своей сфере и обрабатывать сложные запросы — например, найти по выгодной цене кроссовки с определенным цветом и рисунком. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

«Вселенная» ассистентов создана в Центре технологий искусственного интеллекта «Тинькофф». В основе ассистентов «Тинькофф» — специализированные большие языковые модели (LLM), которые являются альтернативой ChatGPT.

Ассистенты «Тинькофф» — персонализированные помощники, которые обучаются каждый день. Они умеют: подстраиваться под стиль общения каждого пользователя: от ребенка до профессионального инвестора; при ответе учитывать прошлые обращения клиента, его предпочтения, и контекст обсуждения; отрабатывать нетипичные запросы пользователей с помощью уточняющих вопросов: от поиска конкретного товара до плана поездки в конкретный город; поддерживать диалог на любую тему.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям в «Тинькофф»: «В России мало компаний, которые способны строить большие языковые модели такого уровня, и «Тинькофф» среди них. Опираясь на стратегию импортозамещения, мы создали собственную технологию и шесть ассистентов, каждый из которых относится к конкретному направлению экосистемы «Тинькофф». При решении задач они достигают лучших результатов, чем ИИ-помощники конкурентов, и приносят больше пользы и выгоды клиентам. К тому же, они приспосабливаются к пользователю и адаптируются под его запросы и предпочтения».

На старте в состав «Вселенной» вошли следующие ИИ-ассистенты: финассистент – поможет разобраться в тратах и даст советы, как лучше управлять деньгами; шопинг-ассистент – умеет подбирать товары из конкретной категории с учетом индивидуальных потребностей (например, понимает запрос: «Подбери крем для сухой кожи рук зимой») и пр.; тревел-ассистент – посоветует, куда лучше съездить, подберет выгодные авиабилеты и распишет план путешествия; инвест-ассистент – поможет погрузиться в тему инвестиций и сэкономить время на изучение теории и анализе бумаг; джуниор-ассистент – умеет развлекать детей и общаться с ними на широкий спектр тем, обучать финансовой грамотности и помогать разбираться в школьной программе; секретарь – отвечает на звонки вместо клиента, в шутливой форме отвечает спамерам, присылает запись и расшифровку.

Виктор Тарнавский, директор по искусственному интеллекту «Тинькофф»: «Вселенная ассистентов получилась благодаря работе 100 самых талантливых специалистов и их сильной компетенции в направлении LLM, а также достаточному количеству данных и вычислительных мощностей, которые есть у «Тинькофф». Я горжусь тем, что наша команда умеет не просто работать с большими языковыми моделями, а знает, как на их основе строить крутые продукты, которые реально помогают пользователям. И что важно, мы не делаем модели, которые сдают ЕГЭ, а делаем только те модели, которые лучше, чем любые аналоги, решают реальные задачи клиентов. На этих задачах мы стабильно обходим ChatGPT и умеем обходить GPT-4. Например, джуниор-ассистент дает более корректный ответ на 20% чаще по сравнению с ChatGpt»

На старте пользователям доступен инвест-ассистент в приложении «Тинькофф Инвестиции». В ближайшее время все ассистенты будут доступны пользователям в приложениях «Тинькофф» для IOS и Android, а часть из них — еще в Telegram. Чтобы воспользоваться ассистентом, пользователю нужно открыть чат с ним в мобильных приложениях «Тинькофф» («Тинькофф», «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Джуниор», «Долями»), написать запрос, ответить на пару уточняющих вопросов и получить персонализированный ответ с рекомендациями или подборками товаров.

В будущем «Тинькофф» планирует расширять и обновлять функциональность ассистентов на основе отзывов пользователей и анализа их потребностей, а также добавлять в состав Вселенной новых ИИ-помощников.

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание «Тинькоф»ф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать многое другое. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. «Тинькофф» реализует стратегию AI Banking и активно задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник «Олег» обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф Банк», обслуживающий более 32 млн клиентов. Тинькофф реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 г. Тинькофф получил образовательную лицензию. В 2022 г. компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.