Торрент-трекер с десятками миллионов посетителей внезапно отключился и не работает несколько дней. Не в курсе причин даже администрация

TorrentGalaxy вновь лежит

Один из крупнейших торрент-сайтов на сегодняшний день TorrentGalaxy недоступен пользователям по крайней мере с четверга, 13 февраля 2025 г., пишет Torrent Freak.

Точная причина неработоспособности веб-ресурса остается неизвестной. При этом его владелец хранит молчание, даже администраторы не в курсе того, что именно происходит с веб-сайтом, работу которого они поддерживают, отмечает издание. Если в прошлом операторы TorrentGalaxy находили возможность в случае сбоев в работе обеспечивать отображение страницы-заглушки с хоть какой-либо информацией относительно инцидента, то на этот раз и она отсутствует.

Проблемы со стабильностью

В июне 2024 г. TorrentGalaxy сменил владельца, после чего стабильность его работы резко пошла на спад. Нынешнее «падение» сайта далеко не первое в его истории, и в целом работа с перебоями свойственна веб-ресурсам подобного рода.

Amy Syiek / фотобанка Unsplash TorrentGalaxy вновь прилег

В июне 2024 г. сайт на некоторое время оказался недоступным, однако менее чем через сутки возобновил свою работу как ни в чем не бывало, без каких-либо объяснений. Как и в этот раз, администрация и модераторы ресурса оставались в неведении относительно причин происходившего. Временный уход сайта в офлайн может быть связан с процедурой передачи его инфраструктуры в руки нового владельца, отмечает Torrent Freak.

1 сентября 2024 г. TorrentGalaxy вновь огорчил посетителей выходом из строя. В кругах модераторов тогда даже поползли слухи о возможной кончине портала, однако на поверку они оказались беспочвенными. Уже через несколько дней, 4 сентября 2024 г., ресурс возобновил работу.

Следующая «авария» произошла 17 октября 2024 г. Сайт не принимал посетителей примерно сутки, вплоть до 18 октября 2024 г.

Наконец, последний в 2024 г. инцидент произошел 9 декабря. В этот раз период простоя был несколько более продолжительным – сайт вернулся в строй лишь четыре дня спустя.

Возможные причины

Torrent Freak предполагает, что выход сайта из строя может быть обусловлен финансовыми трудностями, с которыми столкнулся проект, или давлением со стороны правообладателей и правоохранительных органов, которые считают TorrentGalaxy прибежищем интернет-пиратов. В январе 2025 г. Торговое представительство США внесло ресурс в ежегодный список рынков контрафакции и пиратства. Помимо TorrentGalaxy, в него также вошел имеющий российские корни торрент-трекер Rutracker.

TorrentGalaxy начал собирать пожертвования от посетителей не позднее 18 января 2025 г., которые обещал направить на оплату хостинга. По данным Blockonomics, на момент публикации данного материала на биткоин-кошелек портала поступило 103 платежа на общую сумму около 0,02637652 BTC, что эквивалентно примерно $2,5 тыс.

Как отмечает Torrent Freak, услуги хостинга или прокси TorrentGalaxy, вероятно, оказывает компания Virtual Systems LLC, которая якобы демонстрирует нейтральное отношение к интернет-пиратству.

Virtual Systems LLC (VSYS Host) – международный хостинг-провайдер, основанный в 2009 г. со штаб-квартирой в Киеве (Украина). Располагает инфраструктурой на территории Нидерландов, Сингапура, США и Украины.

Virtual System LLC был включен Торговым представительством США в список потворствующих пиратству компаний. Провайдер якобы предлагает хостинг, безопасный для нарушителей законодательства США в области авторского права в цифровую эпоху (DMCA).

В апреле 2023 г., как ранее писал CNews, российский регистратор доменных имен без объяснения причин разделегировал домен портала TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос.

Крупный ресурс

TorrentGalaxy был запущен в 2018 г. и быстро обрел популярность пользователей Сети. Аудитория портала начала быстро расти за счет «беженцев» с закрывшегося в конце мая 2023 г. другого пиратского торрент-трекера RARBG.

Согласно данным Similarweb, в январе 2025 г. показатель ежемесячных посещений (не уникальных) torrentgalaxy.to достиг уровня 25,6 млн. В числе лидеров по количеству визитов – пользователи из США.