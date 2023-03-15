МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

Осенью 2023 г. МТС запустит новый универсальный видеосервис, на котором можно будет посмотреть игровые стримы, полноценные видеоролики и короткие клипы. По плану, он должен будет перетянуть российскую аудиторию TikTok и YouTube, но его многочисленным отечественным конкурентам это пока не удалось.

Полгода – и в продакшен

Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как минимум часть российской аудитории YouTube и TikTok.

Инвестиции в проект, по крайней мере, на первом этапе, составят в пределах 2 млрд руб., пишет издание со ссылкой на источники в российской ИТ-отрасли. Редакция CNews направила запрос в МТС и ожидает ответа.

Запуск проекта предварительно намечен на осень 2023 г. По словам собеседника издания, под него в настоящее время имеется вся необходимая для старта аппаратная база, и прямо сейчас идет набор новых специалистов в команду разработчиков. Другими словами, МТС намерена создать конкурента YouTube, которому совсем скоро исполнится 20 лет, всего за полгода. В данном случае сроки потенциально реальные, поскольку основу под этот проект МТС заложила еще четыре года назад.

Эволюция WASD

Свой новый видеосервис МТС намерена построить на базе WASD – стриминговой платформы, ориентированной на киберспортсменов и существующей с марта 2019 г. Это означает, что свой аналог YouTube и TikTok МТС построит на базе своего же аналога американского сервиса Twitch и китайского Trovo.

Фото: drobotdean / FreePik МТС весьма заинтересована в привлечении российских авторов контента. в том числе, вероятно, и фуд-блогеров

По прогнозам собеседников издания, ожидаемый видеосервис МТС вберет в себя не только игровые прямые эфиры (стримы), но и контент, характерный для других платформ. Это будут влоги, бьюти-блоги, короткие видеоролики, словом, все то, чем переполнены тренды современного российского сегмента YouTube.

В марте 2022 г., спустя ровно три года после запуска WASD, на нем появилась программа поддержки стримеров. Как сообщал CNews, она предполагала, что в течение первых трех месяцев пользователь мог рассчитывать на получение 100% дохода от монетизации, без необходимости делиться с сервисом и отчислять ему комиссию.

В дальнейшем МТС продолжила завлекать стримеров на свой сервис при помощи самого главного мотиватора – денег. В июле 2022 г. компания сообщила о готовности выделить на их поддержку 90 млн руб. Пользователи получили возможность зарабатывать от 15 до 100 тыс. руб. в месяц, без учета пожертвований и монетизации, проводя прямые трансляции с прохождением игр и любыми другими активностями в соответствии с правилами платформы.

Успех неочевиден

Спустя четыре года с момента запуска, несмотря на все усилия МТС, WASD пока не может похвастаться широким охватом аудитории. В январе 2023 г. его посетили 2,3 млн раз, а месяц спустя количество визитов рухнуло до 1,3 млн (статистика SimilarWeb).

Не исключено, что готовящийся перезапуск WASD подстегнет интерес пользователей к нему

Основная аудитория WASD в его нынешнем виде – это россияне. На них приходится около 81% трафика, Белоруссия добавляет еще примерно 5%, Кыргызстан – 2,33%.

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По словам источников «Коммерсанта», с начала 2023 г. из WASD ушли, по меньшей мере, пять ключевых сотрудников. Какие обязанности они выполняли и какие должности занимали, неизвестно, и нет данных, смогла ли МТС найти им достойную замену.

Слишком много конкурентов

Перезапуск WASD в качестве универсального видеосервиса МТС задумала в момент, когда многие крупные игроки российского рынка уже сделали аналогичный шаг. В аналогичном направлении идет, в том числе, холдинг VK – бывший Mail.ru Group.

Причины прицела именно на российскую аудиторию очевидны

Впрочем, в данном случае сравнение не совсем корректно ввиду того, что МТС готовит единый проект, тогда как VK развивает сразу три разных сервиса. В распоряжении холдинга имеются: VK Play Live для игровых стримов (в бета-версии – с августа 2022 г., стабильный релиз – в ноябре 2022 г.); «VK клипы» для коротких видеороликов (альтернатива TikTok); «VK видео» (полноценные ролики, конкурент YouTube). При этом все это объединено в экосистему, частью которой является самая популярная в России социальная сеть – «Вконтакте».

Также не стоит сбрасывать со счетов и RuTube – проект, существующий с 2006 г. и все эти 17 лет пытающийся перетянуть аудиторию YouTube. Вероятно, ради этого в 2021 г. разработчики почти подчистую скопировали дизайн своего американского конкурента.

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Добиться желаемого результата владельцам RuTube пока не удалось – в феврале 2023 г. сервис накопил 61,2 млн посещений против 64,2 млн месяцем ранее.

Наконец, оригинальный YouTube на 15 марта 2023 г., при всех многочисленных попытках Google поскорее сбежать из России, по-прежнему был доступен россиянам. Доступ к нему, вопреки намекам со стороны властей, все еще не заблокирован, и даже блогеры, которым YouTube еще весной 2022 г. отключил монетизацию, продолжают снимать ролики. Они нашли массу новых источников дохода и не спешат покидать столь крупную площадку и совершать «прыжок веры» – пытаться зарабатывать на российских видеосервисах.