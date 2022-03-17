Wasd.tv запустил программу поддержки стримеров

МТC объявила о старте программы поддержки для стримеров и блогеров платформы Wasd.tv. Создатели контента смогут получать 100% дохода от монетизации в течение трёх месяцев.

Партнёрская программа Wasd.tv позволяет авторам контента зарабатывать на стримах с помощью размещения рекламы и платных подписок. При вступлении в программу до 20 июня 2022 г. пользователи смогут получать 100% дохода от монетизации в течение последующих 90 календарных дней. Меры поддержи распространятся и на уже зарегистрированных участников — такие условия будут действовать для них с 20 марта по 20 июня 2022 г.

Для того, чтобы зарабатывать на Wasd.tv, стримеры могут оставить заявку на вступление в партнёрскую программу на платформы. Подключение к программе происходит в онлайн-режиме.

Помимо стримов, на Wasd.tv доступны форматы постов, которые отображаются на странице каналов как персональная лента. С их помощью авторы могут делиться новостями и привлекать новых зрителей на трансляции. Просматривать посты могут все пользователи – как авторизованные, так и неавторизованные.

Интерактивная медиаплатформа Wasd.tv — стриминг-платформа для потоковых онлайн-трансляций, на базе которой МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта, развлекательного контента. Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOS.