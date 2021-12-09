Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены

Крупный рейтинг сайтов и набор SEO-инструментов Alexa прекратит свое существование менее чем через полгода. Владеющая им Amazon не раскрывает причины закрытия ресурса, запущенного почти 26 лет назад. Предположительно, это связано с падением его популярности.

Amazon избавляется от старых сервисов

Корпорация Amazon приняла решение о закрытии своей системы ранжирования веб-сайтов Alexa. Это был один из первых проектов Amazon – саму корпорацию Джефф Безос (Jeff Bezos) основал в 1994 г., а рейтинг сайтов Alexa был запущен в апреле 1996 г. Поначалу это был независимый сервис – в собственность Amazon он перешел в 1999 г.

Таким образом, система Alexa, которую не стоит путать с одноименным голосовым помощником Amazon, на момент объявления о скором закрытии просуществовала неполные 26 лет. Корпорация держит в тайне причину отказа от данного инструмента.

«Двадцать пять лет назад мы основали Alexa Internet. После двух десятилетий помощи в поиске, охвате и преобразовании цифровой аудитории мы приняли трудное решение прекратить поддержку Alexa.com», – говорится в официальном сообщении компании.

Прощальное письмо разработчиков Alexa уместилось всего в пару строчек

Поддержка сервиса продлится до 1 мая 2022 г. На тот момент ему будет 26 лет и один месяц. Несмотря на то, что Alexa проработает еще около пяти месяцев, Amazon уже начала постепенно избавляться от нее. Так, оформить новую подписку на этот сервис будет невозможно с 11 декабря 2021 г., а действующие подписки будут активны до 1 мая 2022 г. и ни днем более. Поддерживать жизнь Alexa API Amazon планирует до 8 декабря 2022 г.

Для чего нужна Alexa

Создателем Alexa является основатель «Архива интернета» Брюстер Кейл (Brewster Kahle). На заре своего существования это был всего лишь тулбар для браузеров, дававший базовую информацию об открытом в данный момент сайте. В частности, Alexa информировала пользователей о дате последнего обновления ресурса, количестве страниц на нем и о том, на кого он зарегистрирован.

За годы своего существования сервис Alexa постоянно развивался, приобретая все новые возможности. Со временем он стал одним из ключевых инструментов оценки популярности веб-ресурсов во всем мире и в отдельных странах. Он позволяет понять, помимо прочего, насколько интересен пользователям тот или иной сайт.

Самые популярные сайты в России на декабрь 2021 года, по версии Alexa

Статистику Alexa предоставляет, в том числе, и в России. Актуальные данные гласят, что импортозамещение в сегменте интернет-сервисов пока еще далеко от 100-процентного, поскольку первое и второе места в рейтинге занимают американские поисковик Google и видеосервис YouTube соответственно. Поисковик «Яндекса» находится лишь на четвертой позиции, а отечественный видеохостинг RuTube, весной 2021 г. превратившийся в почти полную копию YouTube, не входит даже в Топ-50.

Рейтинг формируется на основе нескольких источников данных. В первую очередь на него влияют результаты анализа веб-трафика, которые Alexa поставляют многочисленные партнеры сервиса.

Alexa также располагает широким набором SEO-инструментов, пишет портал Bleeping Computer. Они, как и другие возможности, доступны только платным подписчикам, тогда как сам рейтинг находится в общем доступе.

Что на самом деле могло случиться с Alexa

Истинную причину, по которой Amazon решила избавиться от одного из старейших своих интернет-проектов, еще предстоит выяснить. Представители корпорации не комментируют грядущее закрытие Alexa.

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Между тем, есть неопровержимые данные, что в последние годы популярность сервиса значительно просела. Об этом пишет Bleeping Computer со ссылкой на статистику SaaS-платформы Semrush.

Дела у Alexa идут не лучшим образом

Согласно предоставленной информации, так называемый «органический трафик» сайта Alexa.com за последнее время упал. К такому трафику относятся пользовательские переходы на сайт через популярные поисковики – «Яндекс», Google, Bing, DuckDuckGo и др. Не исключено, что падение органического трафика действительно повлияло на решение Amazon закрыть Alexa, но, вероятно, за ним стояли и другие мотивы.

Конкуренты не дремлют

Alexa считается одним из самых известных инструментов анализа трафика. В то же время это не единственный сервис подобного рода.

К примеру, с января 2013 г. существует конкурент Alexa под названием SimilarWeb, запущенный израильской компанией SimilarGroup. Менее чем через две недели после запуска проект, как сообщал CNews, привлек $2,5 млн инвестиций.

SImilarWeb прошел проверку временем

Представители SimilarGroup сразу заявили, что работают над полноценным аналогом Alexa, к тому же бесплатного. SimilarWeb существует и по сей день, и совсем скоро он отметит свое 10-летие.