Годовая выручка образовательной компании «Якласс» в России достигла 264 млн рублей

Международная образовательная компания «Якласс», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», подвела итоги 2020 г. Объем выручки в России вырос в 4,3 раза по сравнению с 2019 г. и составил 264 млн руб. Количество пользователей в России увеличилось в 4,6 раза – до 10 млн. Почти половина школьников и учителей страны регулярно используют «Якласс» в обучении. Команда выросла в 2,5 раза – сегодня в компании работает 207 человек.

За 2020 г. «Якласс» трижды был включен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в список социально-значимых сервисов, интернет-доступ к которым предоставляется гражданам на безвозмездной основе.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) дважды провела проверки «Якласс» на предмет соответствия требованиям закона о персональных данных и не выявила нарушений. Данные пользователей «Якласс» полностью защищены и хранятся в соответствии со стандартами безопасности и законодательством России.

Пользователи со всего мира оценили преимущества ресурса – на протяжении 2020 г. «Якласс» пять раз попадал в список 50 самых посещаемых образовательных сайтов в мире по версии Similarweb. В апреле сайт занял четвертое место.

Андрей Илингин, директор «Якласс» в России, сказал: «Больше десяти лет наша команда занимается цифровизацией систем образования в 12 странах Европы и Азии. 2020 г. сильно ускорил этот процесс и определил расстановку сил на рынке онлайн-обучения. В этом году мы увидели 20-кратный рост спроса на наш сервис и постарались максимально быстро адаптироваться к этому. Мы в 16 раз увеличили серверные мощности, в три раза – техническую и клиентскую поддержку, в 30 раз – объем обновления контента. Благодаря этому мы смогли вырасти в 4,3 раза по выручке и заложили фундамент для роста на следующие десять лет».

Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково», сказал: «Постоянно всем твержу, что в год самоизоляции львиная доля наших резидентов не упали, а, наоборот, нарастили аудиторию, выручку и штат. «Якласс» здесь не единственный, но определенно один из ярчайших примеров. Конечно, мы ждали, что Edtech и биомед непременно покажут серьезный рост по итогам 2020 г., но я бы также не стал переоценивать фактор пандемии. У меня была возможность периодически наблюдать за работой «Якласс», и могу сказать, что правильная стратегия и профессиональная реализация в их достижениях сыграли основную роль, изоляция только слегка ускорила процесс. Не удивлюсь, если в течение 3-4 лет до 80% российских школьников будут пользователями «Якласс».

Дмитрий Стариков, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Якласс» – это именно тот проект, который оказался максимально полезным для школьников, учителей и родителей в непростом 2020 г. Дистанционное обучение раньше казалось невозможным, сложным, да и родители не особо хотели разглядывать ценность в современных образовательных технологиях. Сегодня же получаю большое количество отзывов о том, что образовательные сервисы несут, по признанию родителей, пользу и мотивируют ребенка учиться. Спасибо «Якласс» за качественный сервис и продуманный подход к обучению. Уверен, что и в этом году команда порадует свою аудиторию интересными проектами и новыми «фишками».