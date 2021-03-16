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Check Point интегрирует статистику Check Point ThreatCloud с ИИ-платформой SimilarWeb

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила о новом альянсе с SimilarWeb Ltd. Компании объединят усилия, чтобы улучшить обнаружение угроз и повысить осведомленность пользователей о кибер-безопасности — для создания более безопасного, надежного и «прозрачного» интернета.

Согласно недавнему опросу Check Point, 42% респондентов считают, что предотвращение фишинга и атак социальной инженерии будет самой важной задачей кибербезопасности в 2021 году. Благодаря новой интеграции с помощью сервисов SimilarWeb пользователи смогут проверять веб-страницы и оценивать домены на наличие угроз, защищая себя тем самым от атак.

«В Check Point мы занимаемся не только вопросами защиты организаций любого уровня и масштаба — от малого бизнеса до глобальных корпораций с тысячами сотрудников — но и разрабатываем инструменты для обеспечения более безопасного цифрового пространства в мире в целом. Сотрудничество с SimilarWeb — это еще один шаг в этом направлении, — комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Мы рады объединиться с партнерами и предоставить дополнительный уровень аналитики угроз, который повысит осведомленность пользователей SimilarWeb о безопасности. Для опережения угроз мы должны проявлять инициативу и работать вместе — чтобы ни одна часть атаки не оставалась незамеченной».

«Работа с таким новатором в области кибербезопасности как Check Point позволит нам улучшить наши предложения в области цифровой разведки, — отмечает Бенджамин Серор, директор по продуктам компании SimilarWeb. — Этот альянс показывает, насколько безопасность является важным компонентом успешной цифровой трансформации».

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