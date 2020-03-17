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Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру анонсировала запуск бесплатного решения, которое позволит учителям проводить уроки по видео связи на базе инфраструктуры платформы. Цель такого решения — обеспечить полноценное удаленное обучение в школах России во время эпидемии коронавируса. Меры приняты в связи с постановлением о свободном посещении школ в целях предупреждения распространения инфекции.

Онлайн-платформа Учи.ру всегда предоставляла бесплатный неограниченный доступ ко всем своим образовательным ресурсам для школ и учителей, для учеников во время занятий с учителем. Так будет и в период карантина. При этом, в дополнение к уже существующим ресурсам Учи.ру подготовила целый ряд новых проектов для дистанционного обучения во время эпидемии коронавируса. Все ресурсы доступны бесплатно для школьных занятий с учителем на сайте uchi.ru.

Платформа «Учи.ру» в ускоренном режиме запустила разработку нового бесплатного функционала для учителей. Инфраструктурное решение позволит всем учителям проводить собственные видеоуроки в режиме реального времени. Учитель сможет объяснять материал классу, демонстрировать ученикам любые презентации, карты, таблицы и другие файлы на экране компьютера и подчеркивать нужную информацию с помощью виртуального маркера. Учителя в скором времени получат доступ к новому функционалу.

Кроме этого, с 23 марта платформа начнет проводить бесплатные онлайн-уроки по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам для учеников 1-4 классов по актуальным темам. Уроки будут проходить ежедневно с понедельника по четверг в формате онлайн-трансляций, и присоединиться к ним сможет любой ученик. Учителя смогут использовать готовые уроки для объяснения новых тем или повторения пройденного материала.

Для администрации учебных заведений и учителей Учи.ру начала проводить бесплатные вебинары по организации дистанционного образовательного процесса в школах. Спикерами вебинаров выступят педагоги, ИТ-специалисты, юристы и врачи.

Среди других сервисов и продуктов Учи.ру, которые будут доступны на платформе в связи с переходом на удаленное обучение — бесплатный экспресс-курс по подготовке к ОГЭ с учителем математики, подборка рекомендованных цифровых ресурсов для проведения уроков, инструкция по реализации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий.

Для родителей и классных руководителей Учи.ру разместила советы врачей в период эпидемии вирусной инфекции, для администрации учебных заведений — перечень утвержденных в РФ нормативно-правовых документов по организации дистанционного образования. Кроме того, на платформе открыта специальная линия поддержки, куда может обратиться любой пользователь за помощью или советом.

«Учи.ру сегодня пользуется каждый третий школьник страны. Учитывая всероссийский охват и востребованность платформы, мы понимаем всю ответственность и оперативно разработали необходимые дополнительные продукты для плавного перехода школ на дистанционное обучение. Все ресурсы платформы были и остаются бесплатными для школьных занятий с учителем. Нам важно помочь учителям и школам обеспечить эффективное удаленное обучение», - сказал Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру

Основной функционал сайта Учи.ру, интерактивные курсы по основным школьным предметам, курсы по ВПР доступны бесплатно для школьных занятий: при работе вместе с учителем до 16:00 нет никаких ограничений ни для учителя, ни для ученика. Дополнительно для самостоятельных занятий каждому ученику доступно 20 бесплатных заданий ежедневно. Если ребенку нравится, и он хочет заниматься больше, родитель может приобрести подписку на один или несколько предметов.

14 марта Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на удаленное обучение. 13 марта вышло постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, разрешающее свободное посещение учебных заведений и детских садов — решение, нужно ли ребенку ходить школу в период эпидемии, должны принимать сами родители или опекуны. Негосударственным образовательным учреждениям Москвы с 16 марта рекомендовали перейти на двухнедельные каникулы или дистанционное обучение.

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