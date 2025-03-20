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«Учи.ру» выходит в сегмент дошкольного образования

Образовательная платформа «Учи.ру» выходит в сегмент дошкольного образования и запускает комплексный продукт для подготовки к школе. Программа включает бесплатное тестирование для оценки знаний и навыков ребенка, а также индивидуальную программу обучения с курсами для всестороннего развития. Продукт ориентирован на детей от 4 до 7 лет. Все материалы соответствуют федеральным образовательным стандартам (ФГОС) и санитарным нормам, что обеспечивает безопасное и эффективное обучение. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Цель нового продукта — создать основу для всестороннего развития ребенка и подготовить его к школьному обучению, учитывая индивидуальные особенности и формируя уверенность в собственных силах. «Учи.ру» использует интегрированный подход, который не только оценивает текущие знания и навыки, но и развивает ключевые способности дошкольника: от эмоциональной зрелости до творческого и когнитивного потенциала.

Тестирование охватывает несколько ключевых аспектов:

Психологическая готовность: внимательность и концентрация ребенка, способность воспринимать информацию, следовать инструкциям и взаимодействовать с окружающими.

творческое развитие: оценка склонности к самовыражению через изобразительное искусство, музыку и спортивные игры.

Базовые знания: математика, русский язык и окружающий мир.

Диагностика полностью бесплатна и занимает всего 5 минут, что полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам для дошкольников. Простой и понятный дизайн помогает детям быстро выполнить задания, не утомляясь. После прохождения теста родители получают на почту отчет с результатами и персональными рекомендациями по тому, как развить определенные навыки, а также программу занятий по подготовке к школе.

Что включает в себя подготовка

Программа занятий представлена более чем 20 курсами, которые охватывают как привычные школьные предметы, так и актуальные навыки для общего развития — основы финансовой грамотности, программирование, базовые знания о здоровье.

Задания представлены в игровом формате, что помогает ребенку легко осваивать новые темы, сохранять интерес и избегать перегрузки информации и стресса. Все курсы адаптированы под различные уровни подготовки, чтобы процесс обучения был комфортным и стимулировал интерес к новым темам.

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