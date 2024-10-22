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Исследование «Одноклассником» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети для работы

«Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Большинство (85%) опрошенных учителей используют соцсети в своей работе. Из них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. 79% состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8% сами ведут блог и делятся информацией с другими.

Среди педагогов, которые зарегистрированы в соцсетях, 45% отметили, что некоторые их профили открыты для посторонних, 27% сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21% задали строгие настройки приватности и закрыли доступ к своим профилям для незнакомых людей.

Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики: 46% опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35% ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7% заявили, что такое онлайн-взаимодействие с учениками для них недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями своих воспитанников, однако 6% считают это неприемлемым.

17% опрошенных рассказали, что сталкивались с забавными ситуациями в соцсетях, связанными с учениками или их родителями. Например, дети не пришли на урок и выложили фото с прогулки — так их классный руководитель понял, что уважительной причины для пропуска не было. Или ученики представлялись своими родителями и переписывались с педагогами от их имени.

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По данным аналитиков «Одноклассников», профессиональное сообщество учителей развивается в соцсети, а их профессиональный праздник каждый год привлекает повышенное внимание пользователей, которые поддерживают связь со своими педагогами онлайн. На текущий момент количество групп в «Одноклассниках», посвященных учителям и Дню учителя, превышает 630 тыс. В среднем пользователи дарят более 250 тыс. виртуальных подарков, приуроченных к этому профессиональному празднику.

Данные исследования подтверждают ценность создания цифровых площадок, которые будут объединять педагогическое сообщество. «Учи.ру» предоставляет бесплатный доступ к вебинарам, курсам повышения квалификации, а также сервису «Подготовка к уроку» с базой качественных презентаций, рабочих листов и тестов. На текущий момент почти 750 тыс. учителей используют цифровые возможности платформы.

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