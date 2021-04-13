«Роббо» научит родителей робототехнике

«Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, запустила дистанционный образовательный курс для родителей, которые хотят научить своих детей электронике и робототехнике. В рамках занятий взрослые могут получить базовые знания по программированию, робототехнике и схемотехнике, ознакомиться с перечнем востребованных профессий будущего и узнать, получают ли их дети действительно актуальные знания в сфере ИТ.

Курс «Для родителей будущих гениев» создан на основе авторской образовательной методики «Роббо» и ориентирован на родителей, которые хотят развить сильные стороны ребенка и думают о его будущей профессии. Программа курса состоит из трех модулей: программирование, робототехника и схемотехника. Родители начинают свои первые шаги в ИТ в языковой среде Scratch, позволяющей быстро и легко постигать основы программирования. Они учатся создавать виртуальных роботов, моделировать 3D-объекты в TinkerCad, собирают виртуальные электрические схемы. Можно проходить как все три дисциплины сразу, так и каждую из них по отдельности.

Получив базовые знания о кодинге, слушатели курса узнают, как проводить занятия с детьми. Для того, чтобы родители могли сразу же использовать полученные знания на практике, команда «Роббо» создала специальные самоучители. Они состоят из уже опробованных в «Роббо клубах» упражнений, направленных на развитие технических навыков ребенка.

Кроме того, участники курса получают «Атлас новых профессий 3.0» — удобный инструмент профориентации, охватывающий 27 отраслей, от добычи полезных ископаемых до медиа и развлечений. Атлас подробно рассказывает обо всех специальностях, которые будут востребованы в России в следующие десять лет.

«Сегодня огромный выбор технических кружков и секций для детей. И это нередко ставит родителей в тупик. Они не понимают, как выбрать правильное направление занятий, какие знания и навыки ребенок должен получить по итогам обучения, и как оценить его прогресс. Поэтому в рамках курса мы даем не только базовые знания в сфере ИТ, полезные при обучении ребенка на дому, но и набор инструментов, которые помогут выбрать подходящую программу дополнительного технического образования», — сказал Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо».

Обучение построено в формате онлайн мастер-классов – живых трансляций с обратной связью, во время которых родители изучают материал и выполняют практические задания. Более подробную информацию можно получить на сайте программы.