Исследование Wildberries: Спрос на ИТ-книги бьет рекорды

Россияне все больше интересуются профессией разработчика, ставшей дефицитной в последние годы: в Wildberries отметили рост спроса на соответствующую профессиональную литературу на 69% в 2021 г. Увеличился интерес к книгам на ИТ-тематику и со стороны школьников

Как подсчитали в аналитической службе Wildberries, продажи книг и учебников по ИТ и технологиям на Wildberries в штуках в 2021 г. выросли на 69% по сравнению с 2020 г., опередив динамику продаж категории в целом (+56% год к году).

Наиболее высокими темпами интерес покупателей рос к книгам по программированию, созданию алгоритмов, кодингу на различных машинных языках и их применению в различных отраслях бизнеса. Как полагают в компании, выбор покупателей вызван растущей популярностью и востребованностью профессии разработчика, которую активно осваивают специалисты разных областей.

Растет и спрос на обучающую литературу по ИТ-тематику для детей и школьников. В 2021 г. родители приобрели на 25% таких книг для своих будущих джунов. Лидером спроса в этом сегменте стала книга «Учимся создавать сайты, приложения и игры. Программирование для детей» Дэвида Уитни, которая в игровой форме помогает освоить базовые навыки не только детям, но и взрослым читателям.

Самой востребованным изданием по ИТ для взрослых стала «Чистый код: создание, анализ и рефакторинг» Роберта Мартина, практические упражнения по чистке или преобразованию проблемного кода помогает практикующим программистам совершенствовать собственные профессиональные навыки.

Топ-10 книг по ИТ-тематике в 2021 г.*

1.«Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» А. Бхаргава

2.«Чистый код: создание, анализ и рефакторинг» Р. Мартина

3.«Разработка требований к программному обеспечению» К. Вигерса

4.«Геймдизайн: Как создать игру, в которую будут играть все» Д.Шелл

5.«Совершенный код. Практическое руководство по разработке программного обеспечения» С. Макконнелла

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6.«Учимся создавать сайты, приложения и игры. Программирование для детей» Д. Уитни

7.«Scratch 3 для юных программистов» Д. Голикова

8.«Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр» Д. Шрейера

9.«Python для детей. Самоучитель по программированию» Д. Бриггса

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10.«42 проекта на Scratch 3 для юных программистов» Д. Голикова

*по продажам на Wildberries в штуках

Как показало исследование Wildberries, активнее всего различные ИТ-направления осваивают жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, которые в 2021 г. приобрели больше всего книг по ИТ. А динамичнее всего спрос на новые знания в этой области растет в Калининградской обл. (рост продаж в штуках +160% год к году), Еврейском АО (+138%) и Самарской обл. (+137%).

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 20 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3,5 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн человек.