Новая «Роббо академия» открылась в Дзержинском

Многопрофильный учебный центр для обучения детей робототехнике «Роббо академия» открылся в городе Дзержинском по адресу ул. Томилинская, дом 8, строение 2. Занятия в центре начнутся уже в декабре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В «Роббо академии» дети и подростки смогут изучить весь процесс создания робота: от разработки его образа на экране до программирования и изготовления.

Обучение программированию в академии будет происходить на языке Scratch, адаптированном под детское восприятие. С его помощью ученики быстро и легко освоят азы алгоритмики и логики креативного создания программ. Также у детей будет возможность изучить и некоторые другие языковые среды: Ardublock, Arduino IDE, Proccessing и AppInventor. Получив фундаментальные знания о кодинге, они перейдут к «взрослым» языкам программирования.

С освоением робототехники детям помогут специальные комплекты «Роббо», наборы микроэлектроники, а также 3D-принтеры. Данные устройства позволят ученикам разобраться в схемотехнике роботов, понять принципы их работы, а также собрать практически любого робота с нуля. Педагоги расскажут им о технологии 3D печати, объяснят, как смоделировать прототип и распечатать его на 3D-принтере.

В ходе занятий дети смогут попробовать освоить одну из пяти специальностей: лидера команды, инженера-электронщика, инженера-робототехника, инженера-программиста или промышленного 3D-дизайнера. После этого ученикам станут понятны их сильные и слабые стороны, они смогут осознать, в какой роли могут лучше себя проявить. Также они узнают, как действуют в различных ситуациях ребята, которым лучше подходят другие роли, их возможности и область деятельности.

Обучение в академии поможет детям лучше развить логику, память, внимание, фантазию, пространственное мышление и творческие способности, в результате чего они смогут легче усваивать школьные предметы. Более того — учиться в школе дети будут с большим интересом и осознанностью. Также на занятиях в академии они приобретут навыки командной и индивидуальной работы, которые необходимы сегодня, чтоб добиться успеха в любой сфере жизни.

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«Наши занятия одинаково интересны мальчикам и девочкам. В ходе них дети глубоко изучают теорию и получают много практических знаний. При этом наше программное и аппаратное обеспечение является полностью открытым и понятным в отличие от других учебных платформ. Каждую деталь робота ребенок может собрать и перепрограммирована самостоятельно. Именно это позволяет нашим ученикам стать "цифровыми джедаями" будущего — глубоко понимать, как устроены любые новые продукты и знать, как их разрабатывать», — отметил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и бесплатного «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект «Агентства стратегических инициатив» (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тыс. детей в 400+ школах и 150+ кружках 24 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии и Японии.