«Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей

«Роббо», российский производитель образовательной робототехники для детей, внедрила систему сквозного онлайн-обучения робототехнике в кружках Robboclub.ru. Образовательная онлайн-платформа Robbo LMS (Learning Management System) развернута в рамках программы «Развитие НТИ» при поддержке гранта Фонда содействия инновациям.

В начале 2020 г. компания «Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, столкнулась с необходимостью перевести занятия в более чем 150 клубах по всему миру в онлайн-режим. Переход на дистанционные уроки программирования и робототехники заставил компанию по-новому посмотреть на технологическое обеспечение занятий в «Роббо клубах».

На базе LMS-платформы, уже зарекомендовавшей себя в обучении студентов крупнейших вузов России, была развернута система Robbo LMS, предназначенная для организации дистанционных занятий со школьниками в области программирования, робототехники и 3D-моделирования. Разработчики и методический отдел компании «Роббо» адаптировали платформу к задачам детского технического образования. Так, помимо основных компонентов LMS, таких как видеоуроки, «виртуальные доски» и групповые чаты, в системе появилось ноу-хау компании – рабочая тетрадь с техническими заданиями для учеников. Это удобный инструмент для изучения основ программирования, который используется школьниками как в рамках занятий, так и в процессе выполнения домашнего задания.

Помимо этого, система включает в себя инструменты для программирования роботов в виртуальной среде. Двухмерный симулятор собственной разработки «Роббо» предназначен для обучения детей классическому программированию роботов с использованием визуального языка Scratch. Совсем скоро в LMS также появится симулятор робота Gazebo на базе инженерного ПО, который поможет детям перейти от теории к изобретениям: создавать виртуальные прототипы новых роботов и программировать их еще до изготовления в реальности. Все эти инструменты позволяют сделать обучение робототехнике в формате видеоуроков не менее эффективным, чем в офлайн-классе. Причем покупать дополнительное оборудование для работы с Robbo LMS не нужно – достаточно компьютера и выхода в интернет.

«Мы поставили перед собой задачу сделать техническое образование доступным для детей в любой точке России и мира. И первым шагом на этом пути стал переход в онлайн. Дистанционные занятия дали школьникам из отдаленных регионов, где нет офлайн-кружков робототехники, возможность учиться у квалифицированных педагогов “Роббо клубов”. Robbo LMS — это новый этап нашего развития как поставщика услуг онлайн-образования. Благодаря этой разработке дети смогут получать полноценное техническое образование на федеральном уровне и осваивать профессии будущего, такие как инженер-робототехник или 3D-дизайнер даже, не выходя из дома», — сказал Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо».

Новый интерактивный формат занятий онлайн потребовал обновления методических материалов «Роббо клубов». В тех курсах, которые и в офлайн-режиме не требуют работы со специальным оборудованием, таких как программирование, добавились интерактивные задания в Рабочих тетрадях. Кроме того, в учебной программе добавились инструменты для работы с передовыми технологиями и языками программирования: детям стали доступны программирование Minecraft, Python, 3D-моделирование через Tinkercad и Freecad, схемотехника через симулятор в Tinkercad. Методологи протестировали художественное моделирование в Blender и разработали полноценный курс по Unity и, в частности, Unity-AR.

«В рамках дистанционных занятий нашим педагогом приходится бороться за время и внимание учеников с социальными сетями, платформами видеоконтента и онлайн-играми. Интерактив и частая смена деятельности помогают удержать фокус детей на происходящем от начала и до конца занятия», – отметил Павел Фролов