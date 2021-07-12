«Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намерены развивать проекты и продукты на основе высоких технологий, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, а также аддитивного производства.

Соглашение о сотрудничестве заключили Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) Холдинга и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Совместные исследования и разработки сторон будут проходить на базе пяти технопарков вуза в Москве и Пятигорске.

В числе прочего совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы коснутся промдизайна, прототипирования, аддитивных технологий, 3D-моделирования и робототехники.

«Основанием для заключения соглашения стали высокий уровень образования в РГСУ по стандартам World Skills Hi-Tech, технопарки, оборудованные по последнему слову техники, квалификация и амбициозность преподавательского состава и учеников. Главная цель этой кооперации – вместе создать ряд новых высокотехнологичных решений и интегрировать их в производственную плоскость нашего предприятия с целью выпуска оптико-электронной гражданской продукции, включая телескопы, микроскопы и другие продукты с использованием новейших технологий», – сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Наряду с совместными научными проектами стороны планируют также развивать проекты в области образования и бизнеса. В числе основных направлений предстоящего партнерства – создание глубоко детализированных интерактивных AR/VR-приложений с применением инструментов трехмерного моделирования, а также разработка передовых обучающих приложений, корпоративных тренажеров, иммерсивных выставок и соответствующего цифрового контента, равно как и цифровое проектирование с использованием CAD/CAM/CAE-инструментария. Здесь же – инжиниринговые проекты в области аддитивного производства: 3D-сканирование и 3D-печать с применением композитных материалов.