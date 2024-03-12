В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность

Торговая война между США и КНР оказалась очень выгодной для Малайзии. Небольшая страна привлекает миллиарды долларов инвестиций, стоит новые производства электроники и получает налоговые отчисления и от Китая, и от США.

Серый кардинал

Непрекращающаяся с 2018 г. торговая война между США и Китаем, развязанная экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), приносит гигантские дивиденды не участвующей в ней стране. Как пишет Financial Times, на фоне происходящего в Малайзии колоссальными темпами растет производство полупроводников. Притом свои фабрики на ее территории стоят, как правило, иностранные компании – чаще всего китайские и американские.

Малайзия – крошечная страна на фоне США и Китая с населением в пределах 33,2 млн человек по итогам 2023 г. В северной ее части есть штат Пинанг, который впору считать местной кремниевой долиной – здесь за последние шесть лет открылось несколько десятков представительств ИТ-компаний со всего мира, а некоторые из них даже запустили свои заводы.

По оценкам InvestPenang, в настоящее время на Пинанге действуют 55 компаний, работающих в сфере производства, в основном полупроводников. Для сравнения, до начала американских репрессий их было всего 16.

Миллиарды инвестиций

Среди тех, кто впервые открыл для себя Пинанг или расширил имеющееся здесь производство, оказались американские корпорации Intel (выпускает процессоры для ПК и серверов) и Micron (производитель чипов памяти). К ним присоединились европейские полупроводниковые компании Infineon и AMS Osram, а также китайский производитель лабораторного оборудования Fengshi.

По данным Financial Times, связано это со стремлением компаний обезопасить свой бизнес от геополитических потрясений. По этой причине они и открывают свои представительства и производства в других странах, и Малайзии посчастливилось оказаться наиболее частым их выбором.

Своими заводами на территории Пинанга уже располагают компании, тесно сотрудничающие с американскими игроками рынка оборудования для литографии. Например, фабрики в малайзийском ИТ-штате есть у компании Kemikon, которая поставляет корпусы и прочие компоненты литографов для американских LAM Research and Applied Materials в США.

Инвестиции в экономику Малайзии благодаря неожиданной популярности страны среди ИТ-компаний всего мира стремительно растут. Для примера, в 2023 г. эти предприятия вложили в развитие своего местного бизнеса суммарно около $12,8 млрд, и это именно прямые иностранные инвестиции, пишет Financial Times. Это больше, чем все их инвестиции за весь период с 2013 по 2022 гг. включительно.

Но для самой страны это не всегда хорошо. Власти Малайзии, в частности, обратили внимание на две проблемы – на кадровый голод в ИТ-сфере, вследствие которого у страны нет возможности построить собственную компанию, которая стала бы

лидером в области полупроводников. Всех специалистов разбирают иностранные предприятия.

Почему это так выгодно

По мнению экспертов издания, своя выгода в развитии бизнеса в Малайзии есть и у китайских, и у американских компаний. Последние, в частности, просто диверсифицируют свое производство, чтобы не зависеть от Китая, с которым у США очень натянутые отношения.

Что до китайских предприятий, то они мигрируют в Малайзию, чтобы не растерять западных клиентов. США ввели многочисленные санкции, часть которых запрещают эксплуатацию американскими компаниями электроники, внутри которой есть произведенные в КНР компоненты. Запуск завода в Малайзии или другой стране мира эту проблему решает.

Годы не прошли даром

Надписи Made in Malaysia и Assembled in Malaysia в современном мире можно встретить на очень многих электронных компонентах. В частности, они красуются на некоторых процессорах Intel и AMD – первая построила в этой стране свои первые предприятия по упаковке чипов еще в 1972 г., а через несколько лет AMD последовала ее примеру. В настоящее время Intel тратит по $7 млрд в год на развитие имеющихся и строительство новых мощностей в Малайзии. В частности, она возводит завод для трехмерной упаковки чипов, который должен заработать до конца 2024 г. 3D-упаковка – это передовая технология, которая позволяет размещать чипы друг на друге для повышения производительности.

Intel также строит еще один завод по сборке и тестированию микросхем в Кулиме, граничащем с Пинангом.

Американская Micron и немецкая Infineon также находятся в режиме расширения. Для примера, Micron в 2023 г. запустила свой второй завод по сборке и тестированию в Пинанге, а Infineon, дочерняя компания немецкого инженерного конгломерата Siemens, заявила, что потратит до $5,4 млрд на расширение в течение следующих пяти лет. Компания строит крупнейшую в мире площадку по производству чипов из карбида кремния, широко используемых производителями электромобилей.

Южнокорейская компания Simmtech, производящая подложки для гравировки интегральных схем, в 2022 г. открыла новый завод по производству передовых технологий в Пинанге и через несколько месяцев объявила, что ускорит расширение своего бизнеса в стране. Базирующаяся в Шанхае (КНР) компания StarFive Technology строит объект в Пинанге по разработке и производству микросхем с архитектурой RISC-V.

Как пишет Financial Times, за несколько десятилетий Малайзия стала хорошо отлаженной машиной по упаковке чипов и тестированию микросхем. Дошло до того, что эта страна стала шестым по величине экспортером полупроводников в мире и заняла 13% мирового рынка упаковки, сборки и тестирования микросхем.

Более того, именно из Малайзии на рынок США поставляются 20% импортируемых микросхем. Это больше, чем на Тайвань, Японию или Южную Корею.

Инженеров на всех не хватает

Стремительное развитие полупроводникового производства в Пинанге повлияло на рост стоимости земли в штате, а также на ухудшение обстановки на дорогах в городах – пробок стало намного больше. Обострилась и нехватка в Малайзии инженерных кадров.

По подсчетам местных властей, один только сектор электротехники и электроники требует 50 тыс. инженеров, но малайзийские учебные заведения способны выпускать лишь 5000 инженеров в год. Многие из них, к тому же, не желают оставаться в стране и переезжают в Сингапур, где зарплата у таких специалистов гораздо выше, пишет Financial Times. Действительно, заработная плата инженеров, особенно начинающих выпускников, по-прежнему ниже, чем в большинстве других профессиональных секторов Малайзии.