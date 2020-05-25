Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон

Xiaomi выпустила смартфон Redmi K30i 5G, ставший одним из самых доступных смартфонов с 5G-модемом в мире. Он оказался даже дешевле предыдущей новинки компании – Redmi K30 5G, и разница в стоимости составила около $30 в его пользу. При этом Xiaomi внесла минимум изменений в смартфон, и назвать их критичными нельзя.



Новый рекорд Xiaomi

Компания Xiaomi провела анонс новейшего смартфона K30i 5G – одного из самых доступных смартфонов с 5G-модемом в мире. Мобильник будет продаваться под дочерним брендом компании – Redmi, и в настоящее время это самый доступный 5G-смартфон у Xiaomi.

Для Xiaomi это вторая попытка выпуска дешевого 5G-смартфона. В декабре 2019 г. она представила модель Redmi K30 5G стоимостью от $285 (20,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 мая 2020 г.) в Китае. Этот аппарат стал самым дешевым на тот момент смартфоном с 5G в мире, и новый Redmi K30i 5G имеет прямое отношение к нему.

По сути, Redmi K30i 5G – это удешевленная версия Redmi K30 5G. Цену удалось снизить за счет установки немного более дешевого модуля основной камеры, в остальном же возможности смартфона никак не пострадали. В результате манипуляций с сенсорами стоимость новинки Xiaomi снизилась до $260 (18,6 тыс. руб.), что и делает Redmi K30i 5G самым доступным 5G-смартфоном Xiaomi. Более того, в течение первых нескольких дней после релиза, который состоится в КНР 2 июня 2020 г., смартфон будет стоить $252 (18 тыс. руб.).

Redmi K30i 5G сделал сети пятого поколения более доступными

K30i 5G и старший K30 5G на момент публикации материала в России не продавались. Одна из причин – полное отсутствие в стране сотовых сетей пятого поколения, доступных потребителям.

Как Xiaomi удешевила камеру

В Redmi K30i 5G сохранилось суммарное число сенсоров – в смартфоне их шесть. Четыре из них помещены на тыльной панели корпуса, и главный среди них имеет разрешение 48 Мп при размере матрицы 1/1,2 дюйма, диафрагме f/1.79, и углах обзора 79 градусов. В старшем Redmi K30 5G установлен сенсор Sony IMX686 на 64 Мп с максимальной диафрагмой f/1.89.

Использование 48-мегапиксельного сенсора и позволило Xiaomi снизить стоимость смартфона. Оставшиеся три камеры в наборе – это: широкоугольная 8 Мп (1/4 дюйма, f/2.2, 120 градусов), макро 5 Мп (1/5 дюйма, f/2.4, 83 градуса) и ToF-камера 2 Мп для замера глубины резкости (1/5 дюйма, f/2.4, 83 градуса).

Блок основной камеры в Redmi K30i 5G располагает двойной вспышкой и пишет 4К-видео. Фронтальный состоит из двух камер – 20 Мп (1/3,4 дюйма, 78 градусов) и 2 Мп для размытия фона при портретной съемке (83 градуса). Поддерживается запись роликов в формате Full HD.

Откуда в смартфоне 5G

За доступ к сотовым сетям пятого поколения в Redmi K30i 5G отвечает модем Qualcomm X52 5G, интегрированный в восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G, который вышел осенью 2019 г. Ядра процессора поделены на три кластера (1х2,4 ГГц + 1х2,2 ГГц + 6х1,8 ГГц), плюс в его составе есть видеокарта Adreno 620.

Удешевление Redmi K30i 5G не затронуло ни качество материалов корпуса, ни количество его расцветок

Видеоподсистема процессора выводит изображение на IPS-экран с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей), который при диагонали 6,67 дюйма занимает 91% площади лицевой панели за счет тонких рамок по всему периметру. Главная особенность данного дисплея – частота обновления 120 Гц, которой нет практически ни в одном смартфоне дешевле 20 тыс. руб. Подобной «фишкой» может похвастаться, к примеру, смартфон Poco X2, увидевший свет в феврале 2020 г. и разработанный все той же Xiaomi.

Экран Redmi K30i 5G закрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Сканера отпечатков пальцев в нем нет – разработчики разместили его на боковом торце корпуса.

Много памяти и большой аккумулятор

Для Redmi K30i 5G Xiaomi предусмотрела лишь одну комплектацию, в отличие от Redmi K30 5G, который вышел в четырех версиях. В новом смартфоне установлены встроенный накопитель UFS 2.1 емкостью 128 ГБ, а оперативная память представлена модулем LPDDR4x объемом 6 ГБ и с частотой 2133 МГц. В такой конфигурации Redmi K30 5G стоит $330 (23,6 тыс. руб.). Причину отказа от использования более современного и скоростного стандарта LPDDR5 Xiaomi не назвала.

Новинка Redmi работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт по USB-C. Это один из наиболее емких аккумуляторов среди смартфонов Xiaomi, но рекорд пока принадлежит модели Mi Max 3 2018 года выпуска – в нем установлена АКБ на 5500 мАч.

С таким аккумулятором Redmi K30i 5G весит 208 граммов при толщине 9 мм. Смартфон поставляется с Android 10 и прошивкой MIUI 11, и он будет в числе первых, кто получит обновление до MIUI 12. В нем есть отдельный вход под наушники, два слота под SIM-карты, ИК-порт, модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), а также ресиверы GPS, Beidou, Gelileo и ГЛОНАСС.