Новые смартфоны станут такими же, как старые. Во всем виноват дефицит компонентов

Производители смартфонов все реже выпускают модели с камерами на четыре сенсора. Они стали отдавать предпочтение тройным модулям, а некоторые даже перешли на двойные, популярность которых прошла много лет назад. Это связано с дефицитом комплектующих, вызванным пандемией коронавируса. Компенсировать уменьшение числа сенсоров производители пытаются увеличением разрешения оставшихся датчиков.

Экономия на камерах

Производители смартфонов намерены отказаться от выпуска моделей с большим количеством встроенных камер. По информации исследовательской компании Omdia, в ближайшем будущем они сосредоточатся на производстве моделей максимум с тремя модулями и тем самым вернутся в этом плане в недалекое прошлое.

Прогнозы Omdia касаются исключительно компаний, выпускающих смартфоны на Android и малоизвестных платформах. В модельном ряду Apple нет ни одного iPhone с четырьмя камерами на тыльной панели, но зато до сих пор имеются устройства с одной камерой, например, iPhone SE второго поколения почти двухлетней давности.

Совсем скоро такого рода смартфоны могут стать настоящей редкостью

По данным Omdia, сокращение количества камер в Android-смартфонах связано исключительно с нехваткой компонентов. Дефицит ударил по всем производителям, в том числе и по Apple, которая, как сообщал CNews, из-за него даже была вынуждена остановить производство iPhone.

Откат уже начался

По оценке аналитиков Omdia, сокращение количества встроенных в мобильники камер началось еще как минимум в III квартале 2021 г. За этот период смартфоны с тройным основным сенсором догнали по объему продаж модели с так называемой «квадрокамерой». Их доли общемирового рынка в третьей четверти 2021 г. составили приблизительно по 33%.

Этого удалось достичь в первую очередь благодаря устройствам базового уровня стоимостью в пределах $150 (11,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 декабря 2021 г.). В них все чаще стали появляться тройные модули.

Возврат к двойным камерам, как в смартфонах шестилетней давности, уже близок

Пик поставок мобильников с квадрокамерой пришелся на I квартал 2021 г., после чего началось их стремительное сокращение. Отгрузки смартфонов с камерой на базе трех сенсоров показали свой максимум во II квартале 2021 г. В настоящее время тоже наблюдается их падение, но далеко не такое сильное, как в случае с четверной основной камерой.

Если ситуация с нехваткой компонентов не изменится, то в скором будущем даже смартфоны с тройной камерой могут постепенно исчезнуть с прилавков. Если взглянуть на график, то можно увидеть, как производители постепенно начинают наращивать поставки устройств с всего лишь двойным модулем. С 18% в I и II кварталах 2021 г. их доля выросла до 20% в III квартале 2021 г., хотя их пик (23%) за последние два года пришелся на IV квартал 2020 г.

Количество – меньше, разрешение – выше

Со слов Джуси Хонг (Jusy Hong), старшего менеджера по исследованиям Omdia, тенденция по отказу от квадрокамер в пользу модулей с меньшим количеством сенсоров возникает по мере того, как бренды стремятся сократить расходы на фоне нехватки комплектующих. Не исключено, что многие вендоры стремятся не попасть в ситуацию, в которой оказалась Apple, когда в октябре 2021 г. из-за дефицита ряда недорогих компонентов выпуск iPhone и iPad полностью прекратился на несколько дней.

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Хонг подчеркнул, что уменьшение числа сенсоров в смартфоне производители стараются компенсировать наращиванием разрешения оставшихся модулей. Его слова подтверждает и статистика Omdia, согласно которой по итогам III квартала 2021 г. на смартфоны с 48-мегапиксельным основным датчиком приходилось 25% всех проданных устройств. Правда, неизвестно, каким был этот показатель в предыдущих кварталах.

В некоторых смартфонах есть лишь одна камера, но с по-настоящему большой для такого класса устройств матрицей

Рост показывают и более современные датчики. Так, доля смартфонов с камерой на 64 МП выросла до 19%, а 108-мегапиксельные сенсоры, которые устанавливаются в первую очередь во флагманские и имиджевые модели, заняли 5% рынка.

Некоторые производители предпочитают гнаться не за разрешением, а за физическим размером матрицы. Например, в мае 2021 г. состоялся анонс смартфона Sharp Aquos R6 с гигантским (для телефонов) 1-дюймовым сенсором на 20,2 МП. При этом из дополнительных модулей камеры в этой модели есть только ToF-сенсор для определения глубины сцены при портретной съемке.

В конце октября 2021 г. состоялась премьера еще одного смартфона с 1-дюймовой матрицей, на этот раз на 12 МП. Это Sony Xperia Pro-I, у которого в дополнение к базовой матрице есть еще две, по 12 МП каждая.

На старте продаж в Европе этот мобильник стоит 1800 евро (150 тыс. руб.). Его релиз в России состоялся в начале декабря 2021 г. по цене 135 тыс. руб.