Игровой саундбар Bloody S10 в компактном корпусе

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую колонку S10. Компактная конструкция позволит вписать саундбар в интерьер любой комнаты. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модель получила 50-мм динамики с неодимовым магнитом. Импеданс динамика равен 4 Ом. Частотный диапазон составляет 100 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум – >85 дБ, а номинальная мощность – 5 Вт х 2 (RMS). Динамики – полнодиапазонные.

В саундбаре установлен всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Размер микрофона – 6 мм, чувствительность достигает -30 дБ, частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц.

Колонка совместима с ПК, MAC, PS5/PS4 и другими устройствами Bluetooth, рабочий диапазон доходит до 10 метров. Также предусмотрено проводное подключение, в комплекте идет 1,5-метровый кабель Type-C. Кнопки управления расположены непосредственно на корпусе саундбара. Интегрирована RGB-подсветка с разными режимами работы.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.