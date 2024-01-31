Россияне остались без дешевого «убийцы флагманов». OnePlus насильно превращает свои новейшие смартфоны в России в «кирпичи». Опрос

OnePlus вернулась к практике региональных ограничений для своих смартфонов. Новый топовый OnePlus 12 в версии для рынка КНР не будет работать в других странах, включая Россию. Делается это для того, чтобы покупали модификации смартфона для местных рынков, которые, как правило, дороже китайских. У OnePlus уже есть опыт блокировки смартфонов в России.

Смартфон из чужого региона

Компания OnePlus решила внедрить практику региональных ограничений в процесс распространения своих смартфонов. Как пишет портал Gizmochina, ее новый флагман OnePlus 12, предназначенный для китайского рынка, за пределами этой страны работать не будет. Купить его по-прежнему получится – либо лично в китайском офлайн-магазине, либо через известные маркетплейсы, но он не сможет работать в сотовых сетях за пределами КНР.

На китайском OnePlus 12 будут блокироваться звонки, если использовать его не в Поднебесной. При этом у смартфона, вероятнее всего, будет и отдельная глобальная версия, но такие телефоны почти всегда стоят дороже китайских модификаций, которые жители других стран покупают только потому, что они дешевле.

OnePlus и раньше выпускала разные версии своих смартфонов для внутреннего китайского и внешнего международного рынков, а все ее телефоны она называла «убийцами флагманов», так как они предлагали топовую производительность и стоили при этом дешевле конкурентов. Однако до недавних пор различия между китайскими и глобальными смартфонами OnePlus сводились к поддержке тех или иных частот 4G и прошивке, которую при необходимости можно было поменять с китайской на европейскую и с европейской на китайскую.

Фото: OnePlus Россиян насильно отучают от привычки покупать смартфоны в Китае

Эти ограничения впору считать незначительными – в России смартфоны OnePlus годами продавались именно в версии для Китая, и лишь в 2023 г. компания, наконец, обрела крупного российского дистрибьютора.

Кто пострадает

Ценители устройств OnePlus впервые столкнулись в проблемой блокировки звонков на китайских аппаратах в 2023 г. – компания начала свои эксперименты с прошлогоднего флагмана OnePlus 11. К слову, популярный в России бренд Realme взял с OnePlus пример и тоже внедрил функцию ограничения вызовов в свои смартфоны для рынка КНР, если те используются в других странах. Россия не стала исключением.

Невозможность полноценного использования OnePlus 12 за пределами Китая в первую очередь ударит по жителям некоторых европейских государств – OnePlus частично свернула свою деятельность в Старом свете из-за патентного спора с ушедшей из России компанией Nokia. Единственный возможный вариант приобретения нового OnePlus 12 в этих странах – это заказ смартфона напрямую из Китая.

В России нововведение ударит по тем, кто не очень хочет покупать смартфоны в российской рознице и переплачивать за логистику, аренду помещений и маржу ритейлеров. OnePlus отняла у них возможность сэкономить, притом сэкономить существенно – как показала практика со смартфонами Xiaomi, разница в цене между двумя одинаковыми смартфонами в России и Китае может превышать 10 тыс. руб.

Шанс все исправить

как пишет Gizmochina, OnePlus все же предусмотрела возможность разблокировки своих новых смартфонов, и работает она так же, как и в OnePlus 11. Для этого потребуется ввести специальный код, но получить его будет не так просто.

Необходимую комбинацию цифр может предоставить исключительно служба поддержки OnePlus, разумеется, китайская. Однако нет никакой гарантии, что она станет помогать обладателю смартфона, купленного посредством «серого» импорта за пределами КНР, а не в официальной китайской рознице. На момент выхода материала OnePlus этот момент не проясняла.

Уход из бренда как решение проблемы

Создав прецедент с блокировкой своего прошлогоднего флагмана, OnePlus дала понять, что подобное может повториться. Спустя год так и произошло. При этом. В отличие от нее, Realme и других брендов, входящих в концерн ВВК, китайские производители смартфонов такое не практикуют.

Самый яркий пример в данном случае – это компания Xiaomi. Россияне на протяжении многих лет покупали и продолжают покупать ее смартфоны в китайских интернет-магазинах, игнорируя официальную российскую розницу, потому что так дешевле. Однако компания не берет пример с OnePlus и не вводит региональные ограничения – даже несмотря на «серый» импорт, у нее нет никаких проблем с продажами в России, ее смартфоны входят в топ-3 самых востребованных среди россиян.





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