Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца

Возгорание мыши Gigabyte

Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit.

Автор оригинального сообщения, по его собственным словам, однажды утром учуял запах дыма, идущий из соседней комнаты, в которой находился компьютер. Войдя в нее, он обнаружил, что источником дыма является компьютерный манипулятор, охваченный большими языками пламени. Очаг потенциального пожара с серьезными последствиями удалось быстро устранить, однако окружающие устройство элементы интерьера уже успели пострадать, а сам автор – наглотаться едкого и, возможно, токсичного дыма.

Пользователи площадки, предположили, что мышь могла загореться под воздействием внешних факторов, например, сфокусированного при помощи линзы луча света или контакты с тлеющей сигаретой. Однако по словам автора оригинального сообщения, в комнате с компьютером на момент возгорания не было предметов, которые могли бы спровоцировать подобный результат.

Jura / unsplash.com Даже компьютерная мышь, как выяснилось, может представлять угрозу пожарной безопасности

Инциденты с самовоспламеняющимися или даже взрывающимися электронными устройствами не так уж и редки. Например, в ноябре 2021 г. смартфон OnePlus Nord 2 взорвался в кармане жителя Индии и оставил на его берде серьезный ожог. В феврале 2016 г. iPhone 4, не подключенный к электросети, загорелся в квартире жителя Белоруссии и едва не устроил большой пожар. В начале осени 2006 г. Lenovo и IBM отозвали более 500 тыс. ноутбуков после случая с возгоранием лэптопа в аэропорту Лос-Анжелеса (США).

Все упомянутые выше примеры объединяет одно: источником возгорания стали либо небезопасные изначально, либо эксплуатировавшийся с нарушением правил аккумуляторные батареи. Случай с мышью Gigabyte выделяется на их фоне, поскольку данная модель – M6880X – является проводной и не предполагает установку элементов автономного питания. Это обстоятельство дало участникам обсуждения на Reddit повод усомниться в искренности автора.

Через некоторое время после открытия темы на Reddit представитель Gigabyte вышел на связь с автором и предложил помощь компании в установлении истинных причин инцидента.

Дебаты о правдоподобности истории

Пользователь под псевдонимом Sythen_Elexia усомнился в правдивости слов автора, отметив, что характер повреждений устройства свидетельствует о внешнем термическом воздействии. На стандартный порт USB 2 ПК, как правило, подается напряжение/ток не выше 5 В / 500 мА, которых недостаточно для возникновения возгорания, тем более в масштабах, описанных автором. Более того, по словам сомневающегося, такие устройства не потребляют более 100 мА и оснащены предохранителями, который автоматически разрывают контакт устройства с USB-портом задолго до достижения током характеристик, способных вызвать возгорание.

Reddit Все, что осталось от мыши Gigabyte

Наконец, как отметил скептик наиболее, сильно пострадала верхняя часть устройства, которая в обычной ситуации не соприкасается с рабочей поверхностью, тогда как явно контактирующая с ними подошва почти не была повреждена. При этом коврик и стол, на которых размещался манипулятор, получили значительные повреждения.

Reddit Подошва устройства повреждена заметно меньше, чем его верхняя часть

Пользователь MamiyaOtaru заявил, что склонен доверять автору и обратил внимание публики на структурные особенности повреждения. По его мнению, процесс тления начался внутри корпуса мыши и привел к появлению отверстия в верхней его части, после чего раскаленный пластик начал вытекать из него подобно лаве. Именно этот нагретый до высокой температуры материал якобы прожег коврик и стол.

Reddit Последствия мини-пожара

Несколько участников дискуссии, назвавшиеся инженерами-электротехниками, сочли описанное автором происшествие возможным и высказались в его поддержку. Так, Bose-Einstein-QBits заявил, что устройство вроде мыши вполне может загореться даже при подключении к такому «слабому» источнику как стандартный USB-порт компьютера. Для этого необходимо наличие в устройстве легковоспламеняющихся компонентов. По его словам, достаточно одной «искры», чтобы породить процесс, который в дальнейшем развивается в соответствии с принципом цепной реакции.

Несколько фактов об устройстве

Gigabyte GM-6880X – это недорогая проводная компьютерная оптическая мышь с лазерным сенсором, рассчитанная на любителей компьютерных игр. Согласно перечню спецификаций, опубликованному на официальном сайте производителя, устройство имеет частоту опроса в 125 Гц, чувствительность сенсора 800/1200/1600 DPI, максимальное ускорение в 9G, оснащена шестью кнопками с переключателями Omron (рассчитаны на 5 млн кликов), две из которых расположены сбоку, а еще одна – рядом с колесом прокрутки и отвечает за переключение DPI на лету.

Продажи манипулятора стартовали 4 июля 2014 г.

Gigabyte и вспыхивающие блоки питания

В 2021 г. Gigabyte уличили в поставках дефектных блоков питания для настольных ПК. Модели GP-P850GM и GP-P750GM не только демонстрировали нестабильную работу, но и зрелищно вспыхивали, как показали эксперименты нескольких исследователей.

В Gigabyte оперативно отреагировали на публикации в СМИ, частично признав проблему и указав на то, что она проявляет себя при крайне продолжительных и высоких нагрузках на систему питания и что корнем ее являются чрезмерно высокие пороговые значения силы тока, при превышении которых срабатывают механизмы защиты устройства (OPP). Эта проблема была устранена в дальнейших ревизиях устройств. Владельцам проблемных блоков питания была предложена бесплатная замена на аналогичные модели со скорректированными пороговыми значениями OPP.