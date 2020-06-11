Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена

vivo представила новый смартфон Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем, NFC и Type-C. Корпус смартфона отличается элегантностью и продуманностью до последней детали: его 3D-изгибы плавно переходят в гладкие линии боковых граней.

Миниатюрная фронтальная камера окружена 6,47-дюймовым дисплеем, который открывает безграничные возможности и радует глаз своими красками. Экран занимает 89,24% фронтальной поверхности, а соотношение сторон составляет 19,5:9. Чтобы ещё на шаг приблизиться к совершенству, компания vivo изменила интерфейсы множества приложений для полной интеграции с дисплеем. Режим защиты глаз регулирует насыщенность оттенков, уменьшая долю синего цвета и тем самым снижая нагрузку на глаза.

В смартфоне Y30 четыре основных камеры представлены в виде уникального компактного блока. Основная камера на 13 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 МП, 2-мегапиксельная супермакро камера и 2-мегапиксельная камера с режимом боке работают вместе, позволяя получать снимки профессионального качества. Сверхширокоугольная камера с разрешением 8 МП обеспечивает горизонтальный угол обзора в 120 градусов, так что вы сможете снимать пейзажи и большие группы людей. 2-мегапиксельная супермакро камера с фокусировкой 4 см откроет путь в удивительный мир крошечных объектов: от капелек утренней росы до пчелиных сот.

Встроенная память объемом 64 ГБ открывает перед большие возможности: можно устанавливать любые приложения и сохранять любимые фотографии и видео с ценными моментами.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч смартфон Y30 работает дольше и заряжается через порт Type-C. Y30 также поддерживает технологию обратной зарядки 5 В/1 А для зарядки таких цифровых устройств, как мобильные телефоны и умные браслеты.

Vivo Y30 выйдет в продажу 30 июня в цветах «Сияющий синий» и «Изумрудный черный» в интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании по стоимости 16 990 рублей. Смартфон будет доступен для предзаказа с 11 июня 2020 года в официальном интернет-магазине. Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новое устройство, получит в подарок беспроводные наушники.