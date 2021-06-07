На складе Xiaomi произошел мощный взрыв

Xiaomi лишилась тысяч различных устройств, заготовленных для крупной ежегодной распродажи «618». Они хранились на складе в Китае, на котором по не установленным пока причинам произошел сильный взрыв, вызвавший крупный пожар. Xiaomi заверяет, что случившееся никак не отразится на сроках доставки ее гаджетов покупателям, но уточняет, что может дать такую гарантию только жителям Южного Китая, хотя распродажа «618» пользуется спросом во всем мире.

Испытание огнем не пройдено

На складе с гаджетами Xiaomi, расположенном в Китае, произошел взрыв, повлекший за собой сильный пожар. По информации китайского портала MyDrivers, на этом складе находились устройства компании, заготовленные для ежегодной летней распродажи «618» в Китае. Что конкретно за гаджеты были уничтожены огнем, остается неизвестным.

Склад принадлежал логистической компании Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company. Причина взрыва, произошедшего 5 июня 2021 г., на момент публикации материала установлена не была, как и точное число устройств Xiaomi, хранившихся на складе.

Распродажа «618» - одна из двух крупнейших ежегодных распродаж в Китае. Она считается главным летним фестивалем шопинга в стране, по своим масштабам уступая лишь распродаже «11.11» в честь Дня холостяка. Как правило, она проходит в даты, близкие к 18 июня, что отражено в ее названии. Несмотря на это, в 2021 г. она началась 1 июня 2021 г.

Реакция Xiaomi

Первыми о том, что в результате пожара пострадала техника Xiaomi, сообщили пользователи интернета из Китая, видевшие взрыв и грибовидное облако дыма. Xiaomi отреагировала на просочившуюся в Сеть информацию и подтвердила, что ее гаджеты действительно были на том складе.

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Глава отдела Xiaomi по связям с общественностью Ван Хуа (Wang Hua) заявил, что склад сам по себе не входит в актив компании, и что это собственность логистической компании Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company. Однако он лично подтвердил, что устройства Xiaomi были повреждены взрывом и огнем.

Ван Хуа поспешил заверить всех, что весь товар, уничтоженный или поврежденный в результате взрыва и пожара, полностью застрахован. Каких именно устройств лишилась компания, Ван Хуа не сообщил.

Без последствий может не обойтись

Ван Хуа заявил, что инцидент никак не повлияет на проведение распродажи «618». Однако он уточнил, что никаких задержек в поставках устройств, приобретенных во время распродажи, не почувствуют только покупатели из Южного Китая.

Отразится ли инцидент на сроках поставки товаров в другие страны мира, в том числе и Россию, Ван Хуа сообщать не стал. Также он не уточнил, повлияет ли случившееся на дефицит устройств компании на фоне общемировых проблем с поставками полупроводниковой продукции.

Между тем, распродажа «618», популярна во всех странах мира, не только в Китае. По данным «AliExpress Россия», в 2020 г. в распродаже «618» приняло участие 3 млн россиян. Мероприятие длилось семь дней, и за этот срок продажи «AliExpress Россия» составили 7,3 млрд руб.

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По данным CNBC, в глобальном масштабе объем на всех торговых площадках холдинга Alibaba, включая магазин AliExpress, на распродаже «618» в 2020 г. достиг $98,52 млрд. Для сравнения, интернет-магазин JD, создатель этой распродажи, отчитался о $37,99 млрд.

В распродаже «618» ежегодно участвует множество торговых площадок, в том числе Tmall, Taobao, Pinduoduo и т. д. У каждой из них есть аудитория за пределами Китая.

Похожий случай

Xiaomi – не единственная китайская ИТ-компания, столкнувшаяся с потерей тысяч гаджетов в результате пожара. Но, если в ее случае возгорание произошло на складе, то в случае компании Vivo смартфоны начали гореть на территории аэропорта, и огонь даже мог перекинуться на самолет. Что послужило причиной возгорания, на момент публикации материала известно не было.

Паллета со смартфонами Vivo загорелась без каких-либо внешних воздействий на нее

По информации портала India Times, инцидент со смартфонами Vivo произошел 10 апреля 2021 г. в международном аэропорту Гонконга. Паллета с несколькими тысячами смартфонов Vivo Y20 неожиданно воспламенился и довольно быстро сгорел почти дотла. Огонь даже успел перекинуться на ряд соседних паллетов прежде, чем пожарные смогли потушить его.

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В результате пожара никто из персонала аэропорта или команды пожарных не пострадал. Итогом инцидента стало уничтожение огнем и водой смартфонов Vivo и повреждение части взлетно-посадочной полосы аэропорта длиной 24 метра и шириной 12 метров.

Огонь мог угрожать сохранности не только другого груза, но и воздушного судна

Паллета со смартфонами Vivo должен был лететь в Бангкок рейсом RH331. Он загорелся всего за несколько минут до погрузки в самолет. Пожарным потребовалось около 40 минут, чтобы побороть пламя.

Все, что осталось от смартфонов Vivo

Перевозить смартфоны должна была компания Hong Kong Air Cargo Carrier. На следующий день после случившегося ее руководство ввело запрет на перевозки любых других грузов компании Vivo.

Vivo Y20 – сравнительно новая модель смартфона. Аппарат поступил в продажу в конце августа 2020 г., а до России добрался в первых числах октября 2020 г. На старте российских продаж Y20 был доступен в черном и синем цветах корпуса по цене 14 тыс. руб.

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В стоимость Vivo Y20 входят процессор Qualcomm Snapdragon 460, HD-экран на 6,51 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и тройная основная камера 13+2+2 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 8 Мп, емкость аккумулятора – 5000 мАч.