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Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене

Компания Vivo представляет новый смартфон Y17s с 50 МП портретной камерой и возможностью виртуального расширения памяти 3.0. Модель с 2,5D-корпусом из композитных материалов и стильным дизайном в цветах «Лавандовый» и «Оливковый» можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании по сниженной цене 13 999 руб. (вместо 15 999 руб). Срок действия акции ограничен. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Благодаря 50 МП разрешению основной камеры получаются качественные снимки. 8 МП фронтальная камера оснащена «Аура-подсветкой» и сенсором 2 МП. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, есть функция разблокировки. Новая конструкция имеет пыле- и влагозащиту. Матовая панель защищена от отпечатков пальцев и мелких царапин.

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Vivo Y17s

Благодаря 128 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ можно работать, играть и просматривать веб-страницы без задержек, а также сохранять все приятные воспоминания жизни.

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Благодаря 5000 мАч аккумулятору смартфон заряжается до 32% за 30 минут. Интеллектуальная функция определяет оптимальную стратегию зарядки, чтобы устройство всегда было готово к работе.

Vivo Y17s поступает в продажу в цветах «Лавандовый» и «Оливковый» в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании по сниженной цене 13 999 руб. (вместо 15 999 руб). Срок действия акции ограничен.

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