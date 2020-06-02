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Грандиозная утечка Google: рассекречен Android 11. Что нового в нем появилось

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ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Google допустила утечку первой публичной беты ОС Android 11, доступ к которой появился у некоторых пользователей. Прошивка получила ряд изменений, затрагивающих удобство пользования гаджетами и упрощающая доступ к ряду компонентов, включая систему управления умным домом и музыкальным плеером.

«Случайная» утечка

Компания Google допустила утечку новой бета-версии мобильной ОС Android 11 – доступ к ней получили некоторые пользователи. Как пишет ресурс 9to5Google, Android 11 beta 1 «прилетела» в первую очередь на флагманские смартфоны Pixel 4 XL, но есть вероятность ее появления и на других устройствах, в том числе от сторонних производителей. Первая бета-версия вышла с номером сборки RPB1.200504.018 и имеет объем 736 МБ.

Google не уточняет, была ли данная утечка спланированной. Несколько дней назад, по данным The Verge, ИТ-гигант перенес официальную премьеру первой публичной бета-версии Android 11, назначенной на 3 июня 2020 г., на неопределенный срок в связи с массовыми протестами, проходящими в США, связанными со смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) при задержании его полицией.

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Количество новых функций в Andoid 11 постепенно растет

Дату релиза финальной версии Android 11 Google не раскрывает. Напомним, что Android 10 вышла в конце августа 2019 г.

Новое меню выключения

Одна из основных особенностей Android 11 – это переработанное меню выключения, вызываемое длительным нажатием кнопки питания. Google сделала его настраиваемым, добавив в него так называемые «быстрые элементы управления» (Quick controls), и полностью переделала его внешний вид.

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Меню настройки окна выключения

Основные кнопки выключения и перезагрузки устройства вынесены в верхнюю часть меню, к ним добавлены кнопки снятия скриншота и быстрого набора номера экстренной связи.

Принцип работы усовершенствованного меню выключения

Ниже находится подменю с привязанной к Google Pay платежной картой, а блок Quick Controls расположен еще ниже. В бета-версии он служит для управления устройствами умного дома, и пользователь может добавлять в список те смарт-устройства, которые есть непосредственно в его доме – элементы освещения, термостаты, умные замки и т.д. Быстрое касание по иконке смарт-гаджета приведет к его включению или выключению, а нажатие с удержанием вызовет меню с дополнительными функциями.

«Музыкальная» шторка и новые значки

Первая публичная бета Android 11 получила модифицированную верхнюю шторку, скрывающую значки быстрого включения Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов.

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Быстрое управление плеером из шторки

Система позволяет интегрировать в нее музыкальный плеер, чтобы иметь возможность управлять фоновым воспроизведением треков, работая в любом приложении, без необходимости переключения непосредственно на сам плеер. На данный момент неизвестно, поддерживает ли эта функция сторонние приложения-плееры.

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Новые формы значков приложений

Интерфейс Android 11 beta 1 пополнился тремя новыми формами значков приложений. На работу самой системы это никак не влияет, но дает больше возможностей по кастомизации ОС без установки дополнительных лончеров.

Быстрый доступ к приложениям

В публичной бета-версии Android 11 появилась функция быстрого доступа к часто используемым приложениям. Она реализована на домашнем экране лончера и выглядит как дополнительное меню, расположенное в нижней части дисплея.

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Внешний вид меню быстрого доступа к приложениям

В этом меню будут отображаться пять пиктограмм наиболее регулярно запускаемых приложений (не исключено, что количество иконок в итоге можно будет настраивать). Перечень будет меняться автоматически, основываясь на действиях пользователя.

Множество других изменений

Перечисленные нововведения, реализованные в первой публичной бете новой мобильной ОС Google, дополнят собой те изменения, что появились еще зимой 2020 г. Как сообщал CNews, в конце февраля 2020 г. Google начала распространение первой бета-версии ОС Android 11 для разработчиков (Developer Preview).

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Доступ к новой прошивке получили не все

В этой версии появилась, в частности, улучшенная защита от слежки – Android получил возможность разового предоставления приложениям доступа к тем или иным аппаратным и программным компонентам устройства. В первую очередь это коснулось GPS-модуля.

Помимо этого, В Android 11 была реализована поддержка дисплеев с различными форматами, включая произвольное расположение фронтальной камеры, различные разрешения, а также двух дисплеев, работающих одновременно. Плюс ко всему, система получили нативную поддержку сотовых модемов 5G.

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