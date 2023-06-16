Некому позвонить. В смартфонах Samsung самоудаляются все контакты. Решение нетривиальное

На смартфонах Samsung и Google стали исчезать сохраненные номера телефонов. Список контактов очищается полностью, и вернуть его очень непросто. Проблема кроется в сыром коде новой версии сервисов Google, а также в приложении Google Contacts – на деле ни один контакт не удаляется и хранится в облаке Google, но вернуть их обратно на устройство можно лишь вручную – путем создания нового списка

Google все сломал

Владельцы смартфонов Google Pixel стали массово жаловаться на исчезновение всех контактов из записной книжки, пишет профильный ресурс 9to5Google. Существует вероятность, что проблема могла затронуть устройства и других брендов, но от них нарекания на момент выпуска материала не поступали.

В числе пострадавших есть и пользователи смартфонов Samsung Galaxy. И если Google свои Pixel в официальной российской рознице никогда не продавала, то с Samsung история совершенно другая – до 2022 г. компания была одним из лидеров мобильного рынка России. Таким образом, россияне тоже могут лишиться своих контактов.

Проблема проявляется в том, что список контактов в смартфонах Google и Samsung внезапно опустошается, и вернуть доступ к записям стандартными способами нельзя. Таким образом, владельцы этих устройств рискуют остаться без важных номеров телефонов, если у них нет автономной резервной копии.

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Сбой носит программный характер, и ответственность за него лежит на интернет-гиганте Google, в чем он сам и признался. По словам его представителей, проблема скрывается в приложении Google Contacts, предназначенное для работы с записной книжкой – в его код закралась ошибка, которая и «удаляет» все номера телефонов.

Нулевой уровень автоматизации

Разработчики характеризуют случившееся с Google Contacts как «проблему доступа к данным», заявляя при этом, что на самом деле никто свои контакты не потерял. В данном случае это правда, поскольку существует один действенный способ восстановления номеров, хотя и очень неудобный.

Все пользователи, столкнувшиеся с пустой записной книжкой, могут проследовать на сайт contacts.google.com с ПК или смартфона, авторизоваться там под тем же аккаунтом, что введен в настройках Android, и убедиться, что все номера на месте. Вот только вернуть все их разом в список контактов на телефоне не получится – придется копировать каждый вручную. У общительных пользователей с сотнями номеров на выполнение этой задачи может уйти немало времени. Невозможность автоматической синхронизации, вероятно, тоже носит временный характер, но пользователи, попытавшиеся воспользоваться этой опцией, сообщили, что к требуемому результату это не привело.

Обновлять Android можно, сервисы Google – нет

Как пишет 9to5Google, всего за несколько часов о проблеме с исчезновением контактов заявили десятки пользователей, владеющих смартфонами Pixel всех поколений. Это означает, что от версии Android, установленной на смартфоне, вероятность остаться без контактов никак не зависит.

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Совсем другое дело – версия сервисов Google Play, которые на днях получили обновление до сборки 23.20+. Проблемы с исчезновением контактов, по словам пользователей, начались после автоматического обновления сервисов.

Фото: 9to5Google Для кого-то пустой список контактов станет началом новой жизни, а для кого-то окажется большой проблемой

Существует еще несколько способов восстановления списка контактов на смартфонах, пока Google не выпустила устраняющее сбой обновление. Например, один из пользователей, получив обновление Google Play, зашел в список приложений, нашел там сервисы Google, остановил их и принудительно удалил кэш и дополнительную информацию приложения в памяти. С его слов, он сделал так несколько раз, после чего контакты сами по себе вернулись в записную книжку. Удалял он обновления Google Play или нет, не сообщается.

Не доверять никому

В новой версии Google Play среди прочих нововведений есть одно, которое действительно может лишить пользователей их списка контактов. Если в настройках Android отключить их синхронизацию с облаком Google, то все ранее синхронизированные номера будут автоматически удалены, пишет 9to5Google.

Таким образом, случайное или намеренное отключение этой опции оставит пользователя без записной книжки. Есть два способа лишить Google власти над контактами, и первый заключается в их заблаговременном переносе в облако производителя смартфона. Такую возможность в 2023 г. предлагают многие крупные вендоры, а на некоторых устройствах, например, на Xiaomi, контакты и вовсе по умолчанию сохраняются в облако производителя, минуя Google.

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Второй и еще более надежный способ – регулярное создание автономных резервных копий списка контактов. Сделать это можно на любом современном Android-смартфоне – по окончании процесса в его памяти появится файл с разрешением .vcf, который в дальнейшем можно хранить на отдельном устройстве, до которого Google с его постоянными нововведениями не доберется.