«Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг

Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг и обеспечивает надежное ведение и хранение открытых данных в соответствии с требованиями указания Банка России 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Преимущества продукта по сравнению с традиционными методами хранения данных на обычных серверах.

Прозрачность и верифицируемость: каждое изменение данных автоматически фиксируется в распределенном реестре, обеспечивая полную прозрачность и возможность верификации каждой транзакции или операции.

Децентрализованное хранение: в отличие от централизованных серверных решений, данные в Digital Q.Blockchain хранятся децентрализованно на множестве узлов сети блокчейн, что повышает устойчивость к атакам и сбоям системы.

Высокая степень защиты: использование криптографии и консенсусного механизма в блокчейне обеспечивает надежную защиту данных от взломов и манипуляций.

Таким обзором, продукт «Ведение и хранение открытых данных» обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями регулятора и автоматизирует процессы ведения и хранения данных, сокращая операционные расходы и защищая данные от несанкционированного доступа и фальсификаций.

Digital Q.BlockChain – это импортонезависимая платформа распределенных реестров для создания единого источника достоверной информации. Платформа позволяет создавать каналы и распределенные цепочки блоков, контролировать неизменность данных, управлять транзакциями распределенного реестра, использовать протокол консенсуса для поддержания распределенного реестра в согласованном состоянии, управлять каналами доступа к сети блокчейн, создавать и проверять сертификаты электронной подписи.