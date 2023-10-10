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69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»

С 10 по 11 ноября 2023 года пройдет юбилейный форум Университетского Консорциума исследователей больших данных «Открытые данные – 2023». Форум состоится в Томске при поддержке Томского государственного университета и Президентской академии РАНХиГС.

Форум «Открытые данные» проводится с 2019 года, за 5 лет он стал всероссийским ежегодным мероприятием, посвященным вопросам взаимодействия университетского сообщества и ведущих компаний в области сбора и анализа данных для реализации совместных проектов по широкому спектру социально значимых направлений. В мероприятии примут участие ректоры и проректоры по цифровой трансформации 69 вузов-участников Консорциума из России, Казахстана, Узбекистана и Армении, исследовательские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования.

Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Университетский Консорциум исследователей больших данных» (https://t.me/opendatauniversity):

«В далёком 2019 году мы мечтали создать площадку, где университетское сообщество, представители государственных органов и специалисты из ведущих технологических компаний могли бы найти новые направления для сотрудничества в решении актуальных задач. И это получилось!

За прошедшие годы Форум стал действенным инструментом масштабирования лучших практик использования открытых данных. Команды консорциума совместно с партнерами реализуют социально значимых проекты и готовят кадры для отрасли».

Деловая программа состоит из тематических треков, в рамках которых команды университетов и представители бизнеса поднимут актуальные вопросы использования больших данных в различных отраслях:

  • «Данные в интересах общества»: потенциал открытых данных для решения социальных и экономических проблем
  • «Дататех: как извлекать из данных пользу»: технические особенности проектов в области сбора, обработка и анализа открытых данных
  • «Данные в управлении образованием»: прикладные проекты в образовании, использующие открытые данные
  • «Данные для принятия управленческих решений»: потенциал открытых данных для внедрения в управленческие процессы вузов, регионов, государства

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ:

«Принятие решений на основе системы больших данных необходимо сегодня во многих областях для трансформации ключевых процессов: в здравоохранении, Еdtech и образовании, в региональном управлении. У университетов Консорциума есть серьёзный опыт в формировании новых команд и прокачке уже работающих в этих направлениях. И форум, я уверен, поможет нам качественно настроить совместную работу власти, вузов и бизнес-компаний в сфере сбора и анализа данных».

Помимо этого, на площадке состоятся мероприятия, направленные на формирование сетевых междисциплинарных проектов.

Павел Голосов, директор Института общественных наук РАНХиГС:

«Открытые данные сегодня выступают, с одной стороны, базовым элементом формирования инфраструктуры цифровой экономики, с другой, инструментом для развития научного потенциала. Чтобы усилить работу в этом направлении в интересах и системы госуправления, и сферы образования, и бизнеса необходимо расширять партнерство между теми, кто обладает наборами данных, и теми, кто интерпретируют их для прикладных задач. Форум выступает площадкой, чтобы обе аудитории могли познакомиться и начать работать вместе».

Регистрация участников на сайте мероприятия: https://opendataforum.ru/.

erid:Kra23q73SРекламодатель: Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных»ИНН/ОГРН: 7017478415/1207000010953Сайт: https://opendata.university/

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