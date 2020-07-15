Отчет Seagate: 68% корпоративных данных никак не используются

Seagate Technology PLC опубликовала отчет «Rethink Data: эффективное использование корпоративных данных на периферии и в облаке». Отчет составлен по результатам опроса 1500 представителей ведущих мировых компаний, проведенного исследовательской компанией IDC совместно с Seagate. Он посвящен современным проблемам управления данными и вариантам их решения. Одно из важнейших заключений состоит в том, что 68% данных, доступных организациям, так и не используются ими.

«Отчет и результаты опроса демонстрируют, что для достижения успеха компаниям необходимо уметь управлять большими объемами данных, — сказал генеральный директор Seagate Дейв Мосли. — Ценность, которую способны принести эти данные, напрямую влияет на коммерческие показатели».

С увеличением объемов данных возрастает и важность управления ими. Согласно оценкам IDC, в ближайшие два года объем данных предприятий будет расти на 42,2% в год. Лишь 32% доступных корпоративных данных используются организациями, а остальные 68% остаются без внимания.

Пять основных препятствий для эффективной работы с данными: неподготовленность собранных данных к использованию; неспособность управлять полученными данными; сбор не всех потенциально доступных данных; недостаточная безопасность собранных данных; разрозненное хранение данных.

По прогнозам, основной сложностью, с которой столкнутся компании в области управления данными в ближайшие два года, будет управление данными в многооблачных и гибридных средах. Две трети респондентов отмечают недостаточную безопасность данных, что делает этот вопрос ключевым, когда речь заходит об эффективном управлении данными.

Согласно отчету, недостающим звеном в управлении данными является DataOps. Согласно определению экспертов IDC, это «методология, сводящая вместе производителей данных и их потребителей». Несмотря на то, что большинство респондентов считают методологию DataOps «очень» или «крайне» важной, лишь 10% организаций внедрили ее на всем предприятии. Опрос показал, что, наряду с другими решениями для управления данными, DataOps обеспечивает измеримый рост бизнес-результатов: повышение лояльности клиентов, увеличение доходов и прибыли, а также множество других преимуществ.

«Тот факт, что более чем две трети данных предприятий так никогда и не используются, может показаться обескураживающим, — отметил Фил Гудвин (Phil Goodwin), директор по исследованиям IDC и главный аналитик этого проекта. — На самом же деле он демонстрирует, какими огромными возможностями и потенциалом обладают организации. Предприятия, способные эффективно использовать данные, хранящиеся в центре, на периферии и в облаке, смогут получить значительные конкурентные преимущества на рынке».

В опросе приняли участие 1500 респондентов: 500 из Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии, 475 из Европы, 375 из Северной Америки и 150 из Китая.