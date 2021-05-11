Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске новых продуктов и платформ, которые превращают HPE Storage в подразделение, предоставляющее облачные сервисы по работе с данными. Среди них — платформа управления данными HPE Alletra, которая реализует концепцию Unified DataOps, предполагающую использование облачной модели работы и управления данными независимо от места их расположения в ЦОД или в облаке и унификацию операций с данными. Новая платформа предназначена для решения проблемы извлечения пользы из стремительно растущего объема данных от границ ИТ-инфраструктуры до ЦОД и облака. Все данные, где бы они ни хранились, управляются из единой консоли.

Этот анонс знаменует собой важный этап в реализации видения HPE как производителя ИТ-платформ от периферии до ЦОД и облака, доступных к приобретению по модели «как услуга». Новая платформа управления данными, доступная к приобретению в том числе и через HPE GreenLake, включает набор инновационных инструментов: HPE Alletra — системы хранения данных, разработанные для работы в новой парадигме управления Unified DataOps: HPE Data Services Cloud Console — консоль управления, которая обеспечивает гибкость операционного управления хранением данных и предоставляет доступ к унифицированным операциям с данными в форме сервисов; HPE Data Services — набор доступных по подписке программных сервисов для работы с данными, которые упрощают и унифицируют хранение, защиту, перемещение и другие операции с данными на любом типе инфраструктуры от границы ИТ до ЦОД и облака.

«Заказчики работают со сложным комплексом разрозненного ИТ-оборудования, программного обеспечения и множеством ручных процессов, что снижает их возможность конкурировать и оперативно внедрять инновации в условиях постоянно меняющегося рынка, — сказал Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор HPE. — HPE была первой компанией, которая осознала потребность в едином и унифицированном облачном опыте, от границ ИТ-инфраструктуры до ЦОД и облака, и обеспечивает этот опыт уже сегодня вместе с HPE GreenLake. Представленные новые решения отражают эту стратегию, позволяя нашим заказчикам устранить разрозненность систем хранения и использовать данные, где бы они ни находились, за счет унификации операций с ними. HPE предлагает платформу для организаций, у которых есть потребность в распределенном хранении данных для поддержки инициатив с использованием искусственного интеллекта (ИИ), создания нового опыта для своих клиентов и ускорения цифровой трансформации».

Сегодня организации сталкиваются с проблемой сложности ИТ-систем. По данным опроса ИТ-руководителей, проведенного аналитической компанией ESG по заказу HPE, 93% респондентов считают, что сложность хранения и управления данными препятствует цифровой трансформации бизнеса. При этом, 67% опрошенных компаний отмечают, что фрагментарность данных в гибридном облаке несет риски для бизнеса.

Операции с данными или DataOps — это часть работы с данными, которая фокусируется на коммуникации хранилищ данных, потребителей и средств управления между собой, на их интеграции для выполнения сложных сценариев и на автоматизации соответствующих процессов.

Унифицированные операции с данными (Unified DataOps) — это концепция HPE, которая описывает, как должны быть построены DataOps сегодня, чтобы помочь бизнесу достигать целей быстрее при меньшей сложности управления. В основе концепции три идеи. Во-первых, доступ, защита, поиск и другие типы операций с данными должны регулироваться едиными наборами политик для всех участников работы с данными. Во-вторых, вся инфраструктура и потребители должны быть готовы к постоянному перемещению данных между удаленными площадками, ЦОД и облаком. И третье, средства искусственного интеллекта должны быть поставлены на службу улучшения эффективности DataOps.

«HPE меняет правила игры в области хранения данных, предлагая облачную операционную модель теперь и в локальных ЦОД наших заказчиков, — сказал Том Блэк (Tom Black), старший вице-президент и генеральный директор HPE Storage. — Использование облачной операционной модели на любой площадке, где хранятся данные, ускоряет цифровую трансформацию, оптимизирует управление данными и позволяет нашим заказчикам внедрять инновации быстрее, чем когда-либо прежде».

«Становится все труднее управлять постоянно увеличивающимся потоком данных в организациях, — отметил Мэтт Иствуд (Matt Eastwood), старший вице-президент IDC по корпоративной инфраструктуре, облачным технологиям, разработчикам и альянсам. — Видение и стратегия HPE в отношении Unified DataOps являются многообещающими, поскольку они используют оригинальный подход к решению проблемы. Будучи лидером отрасли, HPE предоставляет рынку ответы на вопросы о том, как извлечь выгоду из информации, где бы она ни находилась, для трансформации бизнеса с помощью данных».

«Мы рады, что HPE продолжает создавать инновационные решения, которые помогают нам одновременно оптимизировать процессы, повышать гибкость и каждый раз предоставлять услуги первоклассного качества нашей глобальной сети партнеров и клиентов на должном уровне, — сказал Джастин Джардина (Justin Giardina), технический директор iland. — Простота эксплуатации, обеспечиваемая консолью HPE Data Services Cloud Console и системами хранения HPE Alletra, будет способствовать дальнейшему развитию наших компетенций».

HPE Data Services Cloud Console — это реализация концепции унифицированной работы с данными в продукте от HPE. Это облачная консоль, разработанная на базе проверенной и безопасной облачной технологии, которая лежит в основе Aruba Central, платформы для обслуживания миллионов сетевых устройств, размещенных у десятков тысяч заказчиков HPE Aruba по всему миру. Облачная консоль HPE Data Services Cloud Console предлагает единый API для автоматизации работы приложений, создания партнерских и специализированных сервисов для работы с данными, а также работы в модели «инфраструктура как код».

Вместе с HPE Data Services Cloud Console HPE представила подписку на сервис Data Ops Manager для автоматизации и оркестрации управления инфраструктурой хранения данных. Этот сервис выполняет выделение ресурсов хранения данных с помощью искусственного интеллекта и ориентированной на потребности приложений модели управления. Сервис Data Ops Manager поддерживает функцию самообслуживания для пользователей, выделяет ресурсы по запросу, исключает работу наугад и оптимизирует целевые уровни оказания услуг.

HPE Alletra – это системы хранения, которые могут быть развернуты от периферии до ЦОД и облака. HPE Alletra управляются через HPE Data Services Cloud Console и обеспечивают облачную операционную модель работы. Семейство систем хранения состоит из нескольких моделей HPE Alletra 9000 и 6000, все на базе архитектуры All-NVMe.

Консоль HPE Data Services Cloud Console, облачные сервисы HPE Data Services и системы хранения HPE Alletra будут доступны для заказа по всему миру в мае 2021 г.