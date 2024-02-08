ITSumma в 18 раз увеличила пропускную способность интернет-магазина Ekonika

ITSumma в 18 раз увеличила пропускную способность интернет-магазина Ekonika. В ходе сотрудничества компания из Иркутска провела 4 итерации нагрузочного тестирования тонкой настройки и оптимизировала инфраструктуру клиента, чтобы увеличить пропускную способность и стабильность сайта. Об этом CNews сообщили представители ITSumma.

Для интернет-магазина женской одежды февраль-март являются периодом высокой нагрузки, из-за большого потока клиентов ритейлер столкнулся со сбоями в работе сайта.

«Мы уже пользовались техподдержкой от ITSumma с 2021 г. Поэтому задачи по улучшению пропускной способности интернет-магазина, переноса на новый сервер базы данных и сайта мы доверили уже зарекомендовавшим себя партнерам из Иркутска. Изначально БД и сайт были расположены на двух серверах, и мы решили добавить новый сервер. Но по сравнению со старыми у него были процессоры с меньшей частотой. Из-за этого появились сомнения, будет ли CMS работать быстрее на отдельном сервере пусть и с большим количеством ядер», — сказал Денис Леньшин.

В качестве решения ITSumma предложила провести нагрузочное тестирование, чтобы проверить целесообразность миграции на новый сервер и найти слабые места текущей инфраструктуры. На следующем этапе исправить ошибки, выявленные в ходе тестирования, улучшить стабильность и повысить порог нагрузки, которую выдерживает интернет-магазин.

Одним из самых главных факторов, сдерживающих скорость работы сайта, являлось использование внешнего сервиса geoip, который медленно отвечал на запросы. Кроме этого, большое количество времени занимало сканирование директории с сессиями.

После первичного тестирования специалисты ITSumma приступили к инфраструктурным работам: настройка нового сервера как ноду для масштабирования веб-воркеров; настройка конфигурационных файлов; тестирование переноса сессий на новом сервере; подготовка конфигурационных файлов к подключению новых нод.

После дальнейшей полномасштабной проверки работы сайта было исправлено несколько ошибок: оформление заказа в 1 клик; в получении СМС; отображение остатков.

В результате за 58 дней работ пропускная способность сайта увеличилась почти в 18 раз с возможностью горизонтально масштабировать вычислительные ресурсы и выдерживать ещё больше трафика.

Со стороны ITSumma все задачи выполнила команда из 3 человек: сервис-менеджер, инцидент-менеджер, системный администратор.