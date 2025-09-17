Разделы

Летом 2025 г. новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков

МТС провела исследование летней активности компаний из Новосибирской области на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на 11% чаще пользователи встречались в онлайн-формате, причем использование на созвонах и мероприятиях инструментов на основе искусственного интеллекта выросло почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», на пике интереса у пользователей из Новосибирской области летом 2025 г. оказалась функция саммари встреч, когда цифровой помощник самостоятельно анализирует онлайн-собрание и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте — транскрибация аудио и видео — звук преобразуется в текст, и все, что говорит спикер на вебинаре или собеседник на встрече, можно не прослушать, а прочитать. Замкнула тройку самых используемых опций возможность применять ИИ для аудио и видеоэффектов, в частности, для включения замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров.

«Мы связываем рост деловой онлайн-активности летом, в том числе, с увеличением числа «удаленщиков», которые могут эффективно общаться с друг с другом и коллегами по работе, находясь в любой точке города и за его пределами. Так, например с помощью Big Data летом в будни мы фиксировали повышенную активность абонентов в популярных городских локациях, в том числе, на Михайловской набережной и парке Арена, а также на улице Ленина, где новосибирцы часто гуляют и обедают в кафе и ресторанах. Высокую активность абонентов мы также заметили на берегах Оби и Берди, где расположены СНТ. Дачники активно пользовались мобильным интернетом, отдыхая у воды», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

