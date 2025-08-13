Разделы

Интернет E-commerce
|

Wildberries открывает новый склад в Новосибирске для сверхгабаритных товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет об открытии нового склада в Новосибирске для приема поставок сверхгабаритных товаров (СГТ). С 13 августа 2025 г. склад уже начнет принимать товары продавцов как по модели продаж со склада Wildberries, так и по модели «Маркетплейс» (отправка товаров со склада продавца). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общая площадь склада в Новосибирске составляет более 10 тыс. кв. м. В начале запуска его работы будет задействовано более 20 единиц спецтехники.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

С открытием складского комплекса в Новосибирске производители и продавцы смогут поставлять в регион такие товары, как мебель, бытовая техника, строительные или отделочные материалы за считанные дни с момента их заказа. Для таких товаров есть обязательные условия: их вес не должен превышать 100 кг, длина одной стороны должна быть менее 400 см, а сумма трех сторон — до 1200 см.

Наличие склада в Новосибирске позволит оптимизировать цепочки поставок и сохранить высокую скорость доставки заказов сверхгабаритных товаров. С начала 2025 г. категория СГТ уже показала рост в четыре раза по продажам. Самыми быстрорастущими категориями остаются садовая техника (+82%), спортивные товары (+57%), сантехника (+51%) и мебель (+30%). При этом количество складов компании, принимающих такие типы товаров, выросло в 10 раз с начала 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще