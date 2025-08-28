Разделы

Новосибирцы стали чаще пользоваться искусственным интеллектом во время онлайн-встреч

МТС отмечает рост использования в Новосибирской области инструментов искусственного интеллекта во время онлайн-встреч на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» почти в 2,5 раза. В первом полугодии 2025 г. новосибирцы расшифровывали собрания, составляли их резюме и применяли аудио и видеоэффекты с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В первые шесть месяцев 2025 г. новосибирцы провели почти в два раза больше онлайн-встреч, чем в первые полгода 2024 г. Чаще всего платформу для бизнес-коммуникаций в Новосибирске использовали ИТ-компании, на втором месте — образовательные учреждения, замыкает тройку лидеров сфера здравоохранения.

«В больших компаниях с разветвленной структурой наладить связь между сотрудниками — это отдельная задача. Если в маленьком офисе можно просто зайти в соседний кабинет и все обсудить, то в больших корпорациях без специальных платформ не обойтись. Эти же инструменты просто незаменимы для команд, где часть сотрудников работает из дома. Именно потому мы продолжаем развивать наш сервис для бизнес-общения, в том числе активно внедряя технологии на основе искусственного интеллекта», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

