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SuperJob: уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска

Самые преданные своему городу — петербуржцы, москвичи и казанцы. Среди них меньше всего согласных на релокацию ради высокого заработка. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 10 тыс. представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

Предложение о переезде в небольшой населенный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численность жителей не имеет никакого значения»; «Не нравятся большие, шумные города»; «Меня ничего не связывает и не держит». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза («Если работа интересная»; «Все зависит от самой компании»).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 г., стали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 п.п.).

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 3-25 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет

Размер выборки: 10 тыс. респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

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