BIA Technologies расширяет ИТ-сотрудничество с ГК «Деловые линии»

Транспортная компания «Деловые линии» приобрела у российского интегратора BIA Technologies 11 тыс. клиентских лицензий «1С:КОРП» и 23 серверных — в дополнение к уже имеющимся 5500 клиентским лицензиям и 17 серверным.

«Деловые линии» регулярно расширяют свою клиентскую базу и постоянно нуждаются в дополнительных корпоративных лицензиях. Так, в группе компаний рассказали, что при предварительном расчете объемов закупки был учтен рост количества рабочих мест пользователей в перспективе трех-пяти лет в 1,5 раза по сравнению с текущим числом активных пользователей.

В «Деловых линиях» подчеркнули, что рост числа клиентов увеличит нагрузку на информационную базу транспортной компании. Для дальнейшего поддержания высокого уровня клиентского сервиса планируется на постоянной основе тестировать каждый новый релиз базы грузоперевозчика в реальных условиях — на тестовом стенде, полностью идентичном продуктивной среде.

«Цифровые и платформенные решения — это наиболее эффективные методы оптимизации процессов в логистике на данный момент. Для нас важно оперативно и качественно удовлетворять меняющийся спрос клиентов и обеспечивать высокий уровень функционирования всех бизнес-процессов в компании. Сотрудничество с BIA Technologies помогает нам обеспечивать бесперебойную работу всей системы, что повышает уровень производительности и освобождает ресурсы для развития компании», — сказали представители ГК «Деловые линии».

В свою очередь, в BIA Technologies отметили, что продолжат поддерживать работу ИТ-инфраструктуры транспортно-логистического оператора, проводя нагрузочное тестирование базы «Деловых линий» после каждого обновления конфигурации «1С».

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BIA Technologies — российский системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Специалисты BIA Technologies более 10 лет создают ИТ-продукты и оптимизируют процессы для повышения эффективности бизнеса заказчиков на базе отечественного программного обеспечения.

ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки — более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк насчитывает порядка 4000 машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

«1С» — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса, продуктами которого пользуются более 1,5 млн компаний в России и за рубежом. Предприятие основано в 1991 г.