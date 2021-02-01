BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий»

BIA Technologies автоматизировала планирование городской автодоставки для «Деловых линий». TMS-система для организации транспортных цепочек внутри города создавалась с целью минимизировать пробег и количество задействованных транспортных средств, повысить число обслуживаемых в рейсе заказов и сократить трудозатраты логистов.

«Нам удалось оптимизировать маршруты, добавив порядка 30% дополнительных заказов в один маршрут, на 25% сократить простой машин и на 10% - транспортные расходы. Система позволяет планировать около 2 тысяч рейсов ежедневно, а математическая модель учитывает порядка 400 важных при работе в городах с разной инфраструктурой параметров», — отметили в пресс-службе «Деловых линий».

Все элементы новой TMS разрабатывались отдельно – аналогов на российском рынке не существует. В основу решения положена математическая модель, которая охватывает огромный спектр уникальных для каждого города и клиента параметров, быстро распределяет заявки на сотни машин, обеспечивая высокую точность планирования и повышая производительность логиста.

«После запуска в эксплуатацию, логист города-миллионника корректирует не более 10-15% рейсов, затрачивая на это до 20 минут рабочего времени ежедневно. Кроме системы математического моделирования и уникальной базы для хранения параметров, платформа интегрируется с сервисами прогноза пробок и строит маршруты, исходя из дорожной ситуации», — комментирует пресс-служба BIA Technologies.

В рамках проекта оцифрован опыт работы логистов, реализованы инструменты для поиска и исправления ошибок геокодирования, настройки геозон с ограничениями по категории транспорта. Система прогнозирует спрос на услуги перевозок и строит план на будущий день учитывая возможные в нем корректировки, обеспечивая попадание во временные окна на уровне 95%.

Система победила в конкурсе «Проект года», который ежегодно отбирает лучшие российские IT-разработки для разных отраслей. Проект компании BIA Technologies для логистического оператора занял первое место в номинации «Лучшее решение в предметной области», обойдя 9 других претендентов.