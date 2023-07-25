«Деловые линии» отказываются от бумажных документов

Накладные, счета и любые другие виды документов для клиентов и партнеров грузоперевозчик переводит в электронный формат. Проект позволит «Деловым линиям» спасти более 2000 деревьев, что эквивалентно примерно 15 га леса. Об этом CNews сообщили представители «Деловых линий».

Это не единственная инициатива компании, которая помогает сократить вред, наносимый окружающей среде. Автопарк «Деловых линий» на 90% переведен на экологичный вид топлива «Евро-5». Выброс вредных газов в атмосферу помогают сократить также битопливные тягачи и большегрузы на метане.

Помимо этого, 5 лет назад «Деловые линии» запустили программу «Так просто для тебя – так важно для планеты!». Она посвящена раздельному сбору мусора и его переработке. За этот период сотрудники перевозчика сдали в макулатуру на переработку более 30 тонн бумаги и тонну пластика. Вырученные средства от вторсырья идут на покупку корма в приюты для животных.

«С момента основания мы стремимся соответствовать передовым экологическим стандартам и с заботой относимся к окружающей среде. Наши проекты развиваются в самых разных сферах – это и новые технологии, и социально-благотворительные программы. Благодаря такому комплексу мероприятий мы добиваемся значимых результатов, и намерены и дальше улучшать показатели в этом направлении», - отметили представители «Деловых линий».

Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? Цифровизация

***

ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 5000 машин. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 248 подразделений в 200 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).