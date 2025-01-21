Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН

Оформление транспортных накладных в два раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН. Переход на электронный документооборот группа компаний начала в конце 2023 г., переведя на такой формат межтерминальные перевозки. За 2024 г. оператор выпустил порядка 350 тыс. накладных, что позволило ему увеличить скорость обмена документами, снизить вероятность их потери или недостачи, а также уменьшить расходы на печать и обработку бумажной документации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«В среднем мы выпускаем порядка одной тыс. ЭТрН в день. Электронный формат позволяет эффективно повышать рабочий процесс – на 50% сокращается время оформления товаросопроводительных документов в рейс. На данном этапе у нас реализованы такие возможности, как автоматическое получение экземпляров заказчиком, не являющимся отправителем или получателем груза, без подписи ЭТрН, автоматические проверка подписанта и оповещение грузоотправителя о причинах отклонения документов, учет разных часовых поясов. Также этим летом мы участвовали в тестировании роуминга компаний «Тензор» и «Контур», что поспособствовало эффективной настройке обмена документацией между операторами. В планах – переход на ЭДО услуги доставки до адреса и выпуск уже более одного млн ЭТрН», – сказалаи в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

В компании отмечают, что внедрение электронных накладных положительно влияет и на экологию. Процесс позволяет сохранять в год порядка 2,5 тыс. упаковок бумаги, что эквивалентно 144 деревьям. Кроме того, можно сократить около 12 тыс. часов работы сотрудников, так как им не нужно тратить время на печать документов и их обработку.

При внедрении электронного документооборота остаются определенные трудности, одна из которых – отсутствие интернета в отдаленных регионах. Более того, необходима разработка нового формата накладных, который позволил бы делать переадресацию, смену ресурса, мог бы подтверждать перевозчиком титула грузополучателя с операцией «отказ» и вести подсчет общего количества ЭТрН в рейсе.

Согласно планам Минтранса, поэтапный переход к обязательному ЭДО в автоперевозках стартует в июле 2025 г. Сначала под исключительно электронное оформление документов попадут только определенные виды грузов, в том числе крупногабаритные и тяжеловесные, так как при их транспортировке чаще всего фиксируются нарушения. При этом одновременно будет действовать и список самих перевозочных документов, которые должны иметь только электронный формат.