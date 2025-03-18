Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года – «Деловые Линии»

Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий»

Также в компании отметили, что в 2024 г. в два раза увеличились объемы перевозок небольших запчастей, комплектующих и оборудования, а печатной продукции и аксессуаров – в половину больше. Отправляют и получают грузы весом до 30 кг и объемом не более 0,1 куб. м. чаще всего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

«В компании фиксируют рост спроса на доставки малогабаритных грузов уже не первый год. Мы это связываем с ее преимуществом – клиентам удобно отправлять небольшие грузы, когда все необходимые услуги объединены в одну: адресная доставка, перевозка между терминалами, страхование сроков и самой посылки, упаковка в картонную коробку и погрузо-разгрузочные работы для отправлений до 15 кг. Кроме того, данный вид транспортировки вдвое выгоднее обычной доставки. Стоит добавить, что с помощью услуги заказчикам удобно отправлять небольшие партии грузов в распределительные центры маркетплейсов или клиентам интернет-магазинов, так как в этом случае получателям доставят товар прямо в руки», – сказали в пресс-службе «Деловых Линий».

Добавим, в основном доставками малогабаритных грузов пользуются компании сегмента оптовой и розничной торговли и сферы производства – их более 80% от общего пула клиентов. Индивидуальные предприниматели и физлица составляют по 10% от общего числа заказчиков соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

В России близится создание Министерства рекламы

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России»

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще