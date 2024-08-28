«Деловые Линии»: спрос на доставку в маркетплейсы вырос на 20%

Аналитики грузоперевозчика подвели итоги первого полугодия 2024 г., сравнив его с тем же периодом 2023 г.. Как отмечают в группе компаний, лидируют по спросу на услуги для поставщиков Уральский, Центральный и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«Мы связываем положительную динамику с ростом потребительской активности, так как все больше товаров приобретается через онлайн-площадки. В связи с такой востребованностью нам важно понимать потребности и ожидания поставщиков маркетплейсов, чтобы модернизировать уже имеющиеся услуги и решения. Поэтому в компании регулярно общаются с заказчиками и проводят необходимые исследования. Например, за первые 6 месяцев 2024 г. мы ввели дополнительные услуги: маркировку коробов и формирования монопалеты. Также сделали доступным выбор персонального менеджера по подписке и внедрили неголосовые каналы поддержки в Telegram, «ВКонтакте» и Viber», – сказали представители ГК «Деловые Линии».

Оператор добавил, что чаще всего услугами пользуются представители розничной и оптовой торговли, а также производства одежды, пищевых и химических продуктов. Практически четверть от объема всего грузооборота в сегменте доставки на склады онлайн-площадок составляет одежда.

Лидером среди маркетплейсов по количеству перевозок остается Wildberries, на втором месте – Ozon. Всего среди клиентов «Деловых Линий» – более 70 тыс. поставщиков, продукцию которых оператор доставляет на склады площадок по всей стране. Компания берет на себя проверку всех поставок на соответствие правилам маркетплейсов в части упаковки и маркировки, а также при необходимости осуществляет возврат грузов со складов электронных торговых площадок.