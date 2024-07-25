«Деловые Линии» отметили рост обращений от поставщиков маркетплейсов в мессенджеры в пять раз

Показатель увеличился по итогам первого полугодия по сравнению с тем же периодом 2023 г. При этом звонки со входящей линии стали перетекать в неголосовой канал: мессенджеры Telegram, W******p и «ВКонтакте». С января по июнь 2023 г. в чатах обрабатывалось только 5% от общего количества обращений клиентов, в 2024 г. цифра выросла до 34%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«Среди заказчиков наиболее популярен Telegram. В основном мессенджер используют для согласования и переноса доставки, уточнения статусов маркировки, оплаты и доставки. Среднее время ответа наших специалистов составляет две минуты. В Telegram также есть специальный чат-бот для поставщиков, где можно заказать дополнительные услуги – перемаркировку поставки, маркировку короба или формирование монопалеты, а также узнать данные о водителе», – сказали представители ГК «Деловые Линии».

Представители группы компаний добавили, что обмен данными между чат-ботом и складом происходит в онлайн-режиме: сотрудники видят задачи сразу по факту поступления, однако клиентам важно подавать задания не позднее 18:00 по московскому времени за сутки до доставки.