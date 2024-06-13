«Деловые Линии» рассказали о росте заказов через личный кабинет на 19%

В группе компаний проанализировали статистику формирования заявок с помощью сервиса за первый квартал 2024 г. В среднем порядка 21% клиентов пользуются личным кабинетом сайта, при этом у 65% из них есть полный доступ, который, в отличие от ограниченного, позволяет управлять заказами, менять в них данные, а также заказывать бухгалтерские документы. В 2023 г. полный доступ был только у 24% клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий».

«За последний год мы доработали и расширили возможности личного кабинета. Например, теперь пользователи видят ориентировочные дату и время выдачи груза, данные водителя, а также могут оплатить сразу несколько заказов и оформить перевозку в маркетплейс или торговую сеть. У клиентов есть возможность подать претензию по упрощенной схеме и самостоятельно возобновить ее рассмотрение, если заявка была завершена автоматически», – сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Воспользоваться расширенным функционалом можно бесплатно – достаточно подтвердить принадлежность учетной записи физическому или юридическому лицу.

Отметим, именно опыт клиентов является основой разработки новых и модернизации уже имеющихся решений в цифровых каналах компании. Поэтому «Деловые Линии» активно используют внутренние и внешние исследования, чтобы понять, насколько услуги соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей.