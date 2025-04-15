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В «Деловых Линиях» теперь доступна услуга страхования сроков доставки для поставщиков Wildberries

Если груз задержался более чем на день от застрахованной даты доставки или подтвержденного времени отгрузки, клиент может получить компенсацию в размере стоимости услуг перевозки: междугородней транспортировки, доставки от и до адреса. Чтобы получить выплату, достаточно отправить сотрудникам компании претензию в электронном или бумажном виде. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий».

Для подачи претензии можно воспользоваться чат-ботом «Деловых Линий» в Telegram. Также ее оформление доступно через личный кабинет при наличии полного доступа, где клиент сможет прикрепить необходимые документы, отследить статус заявления, ответить на запросы юриста или оформить возражение.

Перевозчик подчеркнул, страхование сроков доставки не распространяется на компенсацию штрафа, выставляемого маркетплейсом поставщику. Также если дата была изменена, когда груз уже был в пути, это не будет являться страховым случаем.

«Мы фиксируем востребованность услуг страхования у поставщиков маркетплейсов, особенно если оно касается сроков доставки. Это один из важнейших показателей качества перевозки для клиентов данного сегмента. Уникальность сервиса заключается в том, что мы предлагаем страхование конкретной даты доставки, а не плановой даты готовности груза к выдаче. Сейчас на рынке не так много подобных решений именно для поставщиков Wildberries», – сказали представители «Деловых Линий».

Страхование сроков доставки для продавцов Ozon в компании действует со II квартала 2024 г. Также ранее для поставщиков данной онлайн-площадки перевозчик запустил услуги маркировки коробов и формирования монопалеты при транспортировке груза. Для продавцов Wildberries подобные сервисы уже были доступны. Более того, «Деловые Линии» увеличили число терминалов, где можно воспользоваться данными опциями.

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