Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов. Теперь можно оплатить перевозку не только картой, но и через Систему быстрых платежей (СБП), а также применить промокод при оформлении заказа в мобильном приложении.

Всего у логистического оператора два мобильных приложения: «Деловые линии. Грузоперевозки» и «Деловые линии. Посылка». Приложение «Грузоперевозки» – общее для всех клиентов и подходит для доставки любых типов груза. Через «Посылку» можно отправлять грузы до 30 кг и документы между частными лицами.

«Оба приложения популярны среди наших заказчиков – приложением «Грузоперевозки» пользуется 73 тыс. человек, приложением «Посылка» — около 11 тыс., причем только за прошлый год аудитория этого продукта выросла в 4 раза. Клиенты часто дают обратную связь, благодаря чему мы понимаем, каких опций не хватает, и постоянно работаем над расширением функционала. Например, в приложение «Посылка» недавно добавили возможность вносить изменения – поменять адрес, время или дату получения товара», — отметили в пресс-службе «Деловых линий».

В группе компаний добавили, что наиболее часто в приложениях рассчитывают стоимость перевозки, отслеживают груз и просматривают журнал заказов и ленту событий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов

Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет

Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов

Российский вуз впервые разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта

Силовики завели дело против главы ИТ-компании после публикации CNews: Не заплатил миллионы рублей зарплаты

Программистам понравился любимый язык хакеров. Rust пошел в гору, популярность Python и Java под угрозой

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще