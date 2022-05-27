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До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс»

«СДЭК финанс» запустил собственный агрегатор для интернет-магазинов по приему платежей. Свыше 100 тыс. онлайн-ритейлеров по всей стране получат возможность внедрить систему быстрых платежей, проводить расчеты по сниженной комиссии и др.

Клиентами логистического оператора являются более 100 тыс. интернет-магазинов по всей России. СДЭК предлагает им готовое решение по приему платежей от клиентов прямо у них на сайте. Простая форма оплаты, интегрированная «СДЭК финанс», позволяет торговым онлайн-площадкам принимать платежи за свои товары с помощью системы быстрых платежей, а также пользоваться услугами интернет-эквайринга, фискализации и приемом платежей посредством SoftPOS.

По словам генерального директора «СДЭК финанс» Дмитрия Балина, эта новость особенно заинтересовала небольшие торговые площадки, которые смогли существенно сэкономить с помощью новой услуги.

«За счет возможностей платежной агрегации и общего масштаба партнерской сети СДЭК компании интернет-торговли получают возможность значительной экономии на РКО, низкие ставки комиссий (от 0,4%), полнофункциональный платежный онлайн-сервис, отсутствие необходимости в открытии банковских расчетных счетов, а также единое окно для работы со всеми возможностями группы СДЭК», — добавил Дмитрий Балин.

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Новый агрегатор для интернет-магазинов стал очередным этапом развития «СДЭК финанс». Компания продолжает внедрение своих QR-демонстраторов для приема платежей оффлайн в пунктах выдачи заказов. На LSD-мониторе, интегрированном с кассой, клиенту демонстрируют QR-код, с помощью которого можно оплатить услуги логистического оператора.

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