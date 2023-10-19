«Первый бит» избавил ведущего поставщика в области ветроэнергетики ATS от ручной обработки данных о финансах

Интегратор ИТ-решений «Первый бит» автоматизировал управление финансами для поставщика ветроэнергетических услуг ATS при помощи программы «Бит.финанс». Это позволило отказаться от ручной обработки данных: на отражение план-факта теперь уходит в 1,5 раза меньше рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Раньше у сотрудников ATS много времени уходило на работу с финансами. Заявки на оплату передавались по системе документооборота, но не было контроля лимитов. План-факт по БДДС и БДР собирали, обрабатывали и сверяли в Excel, по полученным от бухгалтерии данным.

Специалисты воронежского офиса «Первого бита» предложили ATS внедрить «Бит.финанс/управленческий учет». Программа прекрасно дополнила возможности уже используемой в компании «1С:ERP». В «Бит.финанс» заказчику создали справочник статей оборотов с детализацией, необходимой для анализа БДДС и БДР, настроили механизм трансляций, привели в соответствие бухгалтерские проводки и управленческие движения по отражению в необходимом разрезе.

Теперь сотрудники ответственных подразделений сами формируют бюджеты и могут выводить информацию в отчеты в требуемых разрезах. Специалисты планового отдела вносят в программу данные по БДР через форму ввода бюджета в разрезе контролируемых аналитик. Механизм трансляций позволяет удобно формировать факт.

Сводный БДР настроен в разрезе направлений деятельности и выводит на экран расчетные показатели прибыли и всю необходимую справочную информацию. Дополнительная аналитика «Вид операции» позволяет исключать из БДР операции внутригруппового оборота.

Теперь бухгалтерам не нужно самостоятельно следить за лимитами расходов при формировании заявок на оплату. Они автоматически привязываются к конкретной статье и объекту, а затем программа сама сообщает, выходит платеж за рамки бюджета или нет. Трудозатраты на этом участке удалось сократить в 2 раза.

Также существенно упростилась работа с договорами. Под каждый тип договора настроен свой маршрут согласования — теперь оно проходит сразу в электронном виде. Контролировать исполнение уже заключенных договоров помогает удобный отчет с возможностью отбора по объектам, контрагентам и договорам.

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В результате проекта, у компании появилась современная система финансового управления. Сбор и анализ данных автоматизирован, появились новые аналитики и разрезы, повысилась точность учета. Снизились трудозатраты бухгалтерии, финансового и планового отделов, на 5% сократились операционные расходы. Внедрение прошло оперативно: в декабре 2022 г. в систему загрузили план бюджета, а с января 2023 г. уже собирался факт БДР. В конце первого квартала стартовало формирование заявок на оплату.

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ATS (ООО «Автотранс-Сибирь») — поставщик услуг в области ветроэнергетики. Компания занимается монтажом ветроэнергетических установок, перевозкой компонентов ВЭУ, оказывает услуги мобильных кранов и выполняет электромонтажные и пусконаладочные работы. Обладает собственными ресурсами: бригадами квалифицированных монтажников и электромонтажников, парком перевозящей спецтехники и квалифицированным управленческим персоналом для оперативного управления проектами.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7 тыс. специалистов.