«Первый бит» поставляет ПО в Белоруссию и автоматизировала финансы крупного строительного холдинга

«Первый бит» провел автоматизацию финансового учета белорусского строительного холдинга «А-100 девелопмент», используя программы, разработанные в России — систему «Бит.финанс.холдинг» и несколько решений «1С». В результате автоматизации компании удалось ускорить процесс согласования движения денежных средств с пяти-шести дней до нескольких часов. Теперь проекты сдаются быстрее, а работа подрядчиков стала эффективнее. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Автоматизация была проведена при помощи решения «Бит.финанс.холдинг». В результате внедрения системы, казначеям стало заметно проще планировать бюджет и проводить платежи, наглядно видя все расходы и доходы. Также командой «Первого бита» была разработана система нормативно-справочной информации (НСИ), чтобы сотрудники любого подразделения могли в любое время суток находить ответы на рабочие вопросы.

Благодаря автоматизации и упорядочиванию финансовых процессов, оборот средств на предприятии стал быстрее — срок согласования заявок на расходование денежных средств по проектам сократился с пяти-шести дней до нескольких часов.

Длительное согласование заявок значительно тормозило реализацию проектов компании. Из-за задержек в рассчетах затягивались поставки необходимых материалов и не оказывались услуги. С автоматизацией расходов и платежей удалось ускорить средний срок сдачи проектов на 20-25%.

«Для реализации проекта наша команда была выбрана в качестве подрядчика благодаря многократным успешным внедрениями продукта и большому опыту автоматизации финансовых структур. “Бит.финанс” — ведущий бренд на рынке финансовой автоматизации как в России, так и в ближнем зарубежье, поэтому обращение из Беларуси не стало неожиданностью,» — сказала Мария Черкашина, маркетолог офиса Спортивная компании «Первый бит».

***

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? Безопасность

«Бит.финанс.холдинг» – решение для управления эффективностью холдинга, создания единого информационного поля, систем бюджетирования, финансового планирования и управления, а также сбора отчетности. Помимо зарубежных проектов, продукт используется компаниями и в России. Так, инженерно-строительной компании «Инсистемс» переход с SAP на «Бит.финанс.холдинг» позволил начать экономить от 22 млн руб. в год и учитывать НДС на этапе производства.

Компания «А-100 девелопмент» входит в состав группы компаний «А-100». Сферы деятельности компании включают в себя полный спектр работ по созданию и эксплуатации объектов недвижимости — от разработки концепции и строительства до реализации и управления жилой и коммерческой недвижимостью.

«Первый бит» — российская ИТ-компания. Офисы «Первого бита» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Беларусь, Канада и Узбекистан. Осуществляет автоматизацию и цифровизацию бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первого бита» работает более 6000 специалистов.