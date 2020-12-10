Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Внедрение специалистами «Первого бита» «Бит.Финанс.Холдинг» для «1С:Бухгалтерия 8» в «ТНС энерго» позволило автоматизировать в компании 150 рабочих мест за три месяца.

«ТНС энерго Нижний Новгород» — крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области. «ТНС энерго Нижний Новгород» входит в структуру ГК «ТНС энерго», независимой энергосбытовой компании. Штат компании — 1 тыс. человек. Компания обслуживает 56,4% рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области — более 34,9 тыс. юридических лиц, из которых более 4,4 тыс. договоров заключены с потребителями, финансируемыми из бюджетов различных уровней, и более 1,22 млн лицевых счетов физических лиц. Среди клиентов «ТНС энерго» крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области.

Для ведения бухгалтерского учета и согласования платежей в компании «ТНС энерго» использовались две системы: «1С:УПП» для бухгалтерского учета и разработанная внутри компании программа Prestima для согласования платежей. Данное решение не обеспечивало единое пространство с другими филиалами ГК. В качестве системы автоматизации группа компаний «ТНС энерго» выбрала комплект программ на платформе «1С:Предприятие 8»: «1С:Бухгалтерия + Бит.Финанс.Холдинг», так как данная комбинация позволяет закрывать актуальные потребности компании.

Конкурс компании выиграли специалисты «Первого бита», и проектной команде были поставлены следующие задачи: обеспечить единообразие в финансовых системах для всей ГК; обеспечить возможность ежедневного согласования реестров платежей сотрудниками УК во всех филиалах; произвести переход из существующей системы в «Бит.Финанс» максимально быстро и с минимальными изменениями в бизнес-процессах.

В ходе проекта была внедрена подсистема «Казначейство» программы «Бит.Финанс», которая позволила решить стоящие перед «ТНС энерго» задачи за счет ключевых возможностей системы: внедрена схема согласования заявок на расходование денежных средств, аналогичная той, что использовалась в прежней системе. Настроена система назначения заместителей; внедрено оповещение на электронную почту ответственных за согласование; внедрена система постановки задач по заявкам на расходование денежных средств; введено использование реестров-платежей и согласование их сотрудниками УК; настроены права доступа для каждого ЦФО; проведено обучение работе в новой системе всех участников процесса.

В результате проекта удалось в короткий срок закрыть потребности ГК «ТНС энерго» — привести финансовую систему компании к единообразию, получить возможность согласования реестров платежей во всех филиалах, автоматизировав 150 рабочих мест.

Главный бухгалтер Андрей Хлытин отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества со специалистами «Первого бита»: «Компания «Первый бит» проявила себя как компетентный разработчик программных решений и надежный партнер по автоматизации финансовых процессов и управленческого учета. Мы довольны функционалом и качеством программы «Бит.Финанс.Холдинг», позволяющей получать желаемый результат».

Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Самые необычные системы передачи звука в наушниках

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы