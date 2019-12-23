«Первый бит» внедрил решения «1С в компании «Феникс»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» провел для сотрудников компании «Феникс» тренинг-моделирование и внедрил на предприятии программы «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия». Кроме того, на основе методички, разработанной «Первый битом», сотрудники «Феникса» установили в компании систему «Бит.финанс/Управленческий учет». Автоматизация бизнеса позволила компании сократить сроки подготовки отчетности и на 50% снизить трудозатраты.

Компания «Феникс» образована в 2007 г. для создания ММПК «Бронка» в рамках развития перспективных районов Большого порта Санкт-Петербург. Сегодня «Феникс» является его единственным собственником и оператором.

ММПК «Бронка» сегодня – это многофункциональный морской перегрузочный комплекс, предоставляющий полный спектр услуг по обработке контейнерных, накатных, генеральных, тяжеловесных и негабаритных грузов.

«Фениксу» требовалось повысить эффективность учетной деятельности, а именно: начать создавать аналитические модели, минимизировать риски возникновения ошибок в отчетах, сократить сроки формирования отчетности.

Для этого руководство компании обратилось в «Первый бит». Эксперты системного интегратора провели тренинг-моделирование. На нем специалисты «Первого бита» разобрали с проектной командой «Феникса» ключевые аспекты учета предприятия, сформировали перечень функциональных разрывов, подобрали инструменты для решения бизнес-задач заказчика. В частности, разработали план внедрения системы «Бит.финанс/Управленческий учет». Руководствуясь им, проектная команда «Феникса» самостоятельно внедрила эту программу на предприятии.

Кроме того, эксперты «Первого бита» разработали автоматизированную процедуру управленческого закрытия месяца; смоделировали требования регламентированного учета с точки зрения хозяйственных операций, их загрузки и нормативно-справочной информации из внешних систем, организации закрытия месяца; внедрили программные продукты «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия».

В результате за восемь месяцев в «Фениксе» было автоматизировано 40 рабочих мест.

«Благодаря внедренным системам срок формирования отчетности на предприятии составляет не более двух дней. Сам процесс проверки документов на неточности автоматизирован и занимает менее 30 минут. Трудозатраты в подразделениях "Феникса" сократились на 50%», – отметил руководитель отдела автоматизации финансового учета компании «Первый бит» Денис Галимов.